Ekonomska stručnjakinja progovorila o borbi s pretilošću: 'Dolazili su na moj Facebook, na stranicu institucije gdje radim...'

“Kada imate više kilograma, ne možete to sakriti, osim ako se ne zatvorite u kuću i ne izlazite”, rekla je Vedrana Pribičević, ekonomska stručnjakinja gostujući kod Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u. Ona se s kilogramima bori cijeli život i svjesna je su opasni po zdravlje. “Naravno, ako ljudi misle da im je to okej biti pretili, to je u redu. Mislim da ne trebamo ljudima nametati ono što mi mislimo da je ispravno, niti dobrohotno reći "ali jesi ili pokušala ovo ili ono." Možda jesu, možda nisu. To je osnovna pristojnost”, naglasila je Vedrana. Njezina majka također je imala problema s kilažom. Vedrana dugo godina nije imala dijagnozu. U djetinjstvu su joj “dijagnosticirali” intoleranciju na glukozu, međutim to nije bila dijagnoza, nego su joj to, kako kaže, napisali jer nisu znali što joj je. Dodala je kako se uvijek borila s viškom kilograma. Jedna od metoda liječenja je bila da se dijete odvede u bolnicu za mršavljenje. “Smatralo se prihvatljivim da vi svoje dijete odvedete u bolnicu i ostavite ga tamo, oni vas zatvore na odjel i daju vam 500 kalorija dnevno”, rekla je Vedrana, prenosi HRT. Boravak u bolnici trajao bi četiri tjedna, a roditelji bi to najčešće napravili tijekom ljetnih praznika. Vedrani je bilo osam godina kada su je zatvorili u bolnicu.

Neko vrijeme imala je trakicu u želucu i u tom periodu je smršavjela. Tada je imala oko 75 kilograma, ali je trakica uzrokovala određene zdravstvene probleme, pa su je morali izvaditi. Ekonomska stručnjakinja kaže kako se u svakodnevnom životu često susreće s različitim izazovima zbog prekomjerne težine. Kaže da je prva stvar ustajanje s poda, jer “ako završiš na podu, nećeš se moći dignuti”. Drugi problem je pokretljivost. Kaže kako je jako teško naći garderobu. “Uvijek će imati nešto dugačko, da pokriješ tijelo, da se ne vidi. Naravno, ne možeš to sakriti, drugi će ionako vidjeti da imaš višak kilograma”. Osvrnula se i na “body positivity”, koji ističe da nije važno ako imaš višak kilograma. “Možeš se odijevati isto kao i drugi, samo u većem broju”, izjavila je.

Iako su je “internet trolovi” vrijeđali i prijetili joj smrću, ona s tim nije imala problema. Veliki je zagovornik slobode govora i smatra da je ljudi imaju pravo osuđivati. Međutim, u jednom trenutku je rekla dosta. To je bila situacija kada su joj počeli slati poruke na njezin službeni mail. To je apsolutno neprihvatljivo. "Ne znam jesu li ti ljudi poludjeli ili što s njima nije u redu, ali ne možeš u službenoj komunikaciji tako nešto slati. Ako mi netko pošalje poruku na Facebook, mogu je filtrirati kao spam, ne moram je čitati, ali službenu komunikaciju moram čitati. Ne mogu to preskočiti. I tada sam rekla 'u redu, više neću šutjeti", prisjetila se Vedrana.

Vedrana je smatrala kako je otporna na uvrede, ali je vremenom počela primjećivati da se to u njoj nakuplja i stvara joj tjeskobu. U tom trenutku su krenuli mentalni problemi. “A što ako se sutra ne probudim? Zar to ne bi bilo divno?”, znala je pomisliti. A onda se dogodila situacija koja joj je promijenila perspektivu.

Naime, svaki dan u šest ujutro odlazila je na plivanje, gdje bi susrela ljude koji su se drugačije odnosili s njom. “Bilo je tamo nekih jako zgodnih tipova, koji imaju savršena tijela i bave se triatlonom cijeli život. Govorili bi mi: ‘Svaka čast, samo tako nastavi, wow, ti si ovdje svaki dan.’ Kaže da se tada prvi put osjetila viđenom te da joj je par lijepih riječi koje su joj uputili bio razlog zašto se htjela probuditi svako jutro. “Ti ljudi su mi bili na neki način inspiracija”, zaključila je.