Vatrogasci premještali škrinju zbog poplave: 'Komentirali smo kako je jako teška i zezali se što u njoj drže'

Točno u 9 sati ispred kuće obitelji Dominić u Novoj ulici u Palovcu stala su dva automobila. U jednom je bilo četvero policijskih istražitelja, a u drugom odvjetnik Krešimir Golubić, branitelj Smiljane Srnec (45) okrivljene za ubojstvo svoje tri godine mlađe sestre Jasmine. Pretraga kuće nije mogla odmah početi jer je prvo trebalo pronaći dva neutralna svjedoka.

– Joj, najte mene... Probajte nekoga drugoga naći, ja se stvarno ne bi mešala – molila je susjeda dvojicu policajaca koji su krenuli ulicom tražiti dvoje mještana koji bi bili prisutni pretresu i potpisali da su eventualni dokazi pronađeni tijekom pretrage, kako bi se izbjegle sumnje u podmetanja. Tako kaže zakon. Nakon desetak minuta bezuspješnog pokušaja da u ulici pronađu svjedoke, policajci su sjeli u automobil i ubrzo se vratili s dva mlađa muškarca. Pretraga je mogla početi. Najviše vremena zadržali su se u podrumu iza kuće. Jedan se krim policajac vratio u automobil po vreće. U podrum su u više navrata ulazili i najstarija kćer Smiljane Srnec te njezin zaručnik.

Oko 10.15 sati stigao je Smiljanin suprug Ivica Srnec. Nakon pola sata iz podruma su istražitelji iznijeli dvije veće vreće te su ih ubacili u drugi policijski automobil kojim se u međuvremenu dovezao još jedan policajac. Oko 11.10 sati pretraga je završila.

>> Pretres kuće obitelji Dominić

– Nemam komentara – kratko je rekao odvjetnik Golubić. Što je to policija pronašla, zasad nije poznato.

Bez konkretnih dokaza

Nije isključeno da se tražio predmet kojim je Jasmina, s dva ili više udaraca u glavu, ubijena u ljeto 2000. godine. Međimurske novine pišu da je škrinja u kojoj je pronađeno tijelo bila premještena kad je potok Trnava poplavio dio Palovca, uključujući i Novu ulicu, 2001. i 2005. godine.

– Međusobno smo još komentirali kako je škrinja jako teška i zezali se što u njoj drže – rekao je jedan od vatrogasaca koji je pomagao u premještanju škrinje iz podruma u kuću. Međimurske novine navode i da Jasmina nije pronađena gola, nego u – kućnom ogrtaču. Iz dana u dan izlaze nova svjedočenja mještana Palovca koji se pokušavaju prisjetiti detalja koji bi mogli nekako objasniti to što se dogodilo. Za Jasminu, studenticu politologije, svi imaju lijepe riječi, a za njezinu sestru ne. Pojavila se priča kako se Smiljana jednom ošišala do gole kože i govorila da je teško bolesna, da ima rak. Je li se to doista i dogodilo i kad, nitko nije mogao potvrditi.

>> Smiljana Srnec dovedena u Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Sve je više i kritika na račun policije, od toga je li poduzela sve što je trebalo nakon prijave nestanka J. Dominić i jesu li navodne prijave oca Martina o kćerinu nestanku 2000. godine shvaćene ozbiljno. Ako se pokaže točnim da je već tada bilo sumnji da se Jasmini nešto dogodilo i da nije negdje na brodu, u Francuskoj ili gdje sve ne, po informacijama koje su se širile iz kruga obitelji, izgubljeno je pet dragocjenih godina. U policiji se i daje pravdaju da su ih neki članovi obitelji navodili na krive tragove i da nisu imali konkretnih dokaza protiv Smiljane. Nestanak je službeno prijavila majka Katarina tek u kolovozu 2005. godine. Zbog toga što se toliko dugo čekalo, sa sestrom Katarinom već godinama ne razgovara njezin brat Dragutin Sabol.

Zastara teče od 2000. godine

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer je na novinarsko pitanje o mogućim propustima u istrazi rekao da vjeruje da će Državno odvjetništvo, nakon što zajedno s policijom provede istragu, sve informacije iznijeti u javnost. Igor Pavlic sa Županijskog suda u Varaždinu rekao nam je da ne zna hoće li biti žalbi.

– Sljedeće o čemu mi možemo odlučivati su žalbe na rješenje o određivanju istražnog zatvora, a sutkinja istrage eventualno, ako je bude, o žalbi na rješenje o provođenju istrage. O tim žalbama još nismo odlučivali – rekao je jučer I. Pavlic. U ŽDO-u kažu da zasad nema ničeg novog što bi moglo u javnost.

– Pretraga je u nadležnosti policije, tu ima svoj dio nadležnosti ŽDO, a dio policija, i to se provodi kako se treba provoditi – kazao je kratko zamjenik državnog odvjetnika Darko Galić.

Nakon što se otkrilo da je Jasmina Dominić ubijena, odmah su se pojavile i nagađanja da bi cijela ta stravična priča na sudu mogla propasti zbog zastare. Naime, njezinu se sestru sumnjiči da ju je ubila u ljeto 2000., a u to vrijeme na snazi je bio Kazneni zakon iz 1997. S obzirom na to da se u kaznenom postupku uvijek primjenjuje zakon koji je blaži za osumnjičenika te da se u ovakvim slučajevima primjenjuje zakon koji je vrijedio u vrijeme počinjenja djela, to bi značilo da će se postupak protiv Smiljane Srnec voditi prema zakonu iz 1997. Prema tom zakonu, maksimalna kazna za tzv. obično ubojstvo, bila je 15 godina, a zastara 20 godina. Zastara se, inače, računa od trenutka počinjenja djela, dakle od 2000. Drugim riječima, prema zakonu iz 1997., zastara za ubojstvo Jasmine Dominić bila bi iduće godine.

Presuda daje još dvije godine

S druge strane, prema postojećem zakonu za tzv. obično ubojstvo može se izreći kazna od pet do 20 godina, a zastara nastupa nakon 25 godina od počinjenja djela. Odnosno, zastara bi nastupila za pet godina. I u jednom i u drugom slučaju zastara bi bila prekinuta izricanjem nepravomoćne presude, odnosno produžilo bi se za dvije godine. Inače, praksa pokazuje da istrage ubojstva s poznatim osumnjičenicima u prosjeku traju oko šest mjeseci, nakon čega slijedi podizanje optužnice te odlučivanje o njezinoj pravomoćnosti. Isto tako, praksa pokazuje da suđenja za ubojstva, pa čak i za ona kompliciranija, u prosjeku ne traju dulje od šest mjeseci.

>> Palovec: Smiljanin suprug Ivica Srnec