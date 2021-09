Vanđelić o obnovi: '3000 ljudi čeka 1099 mobilnih smještajnih jedinica, organizacija je kompleksna'

Ministar Darko Horvat adresirao je odgovornost za gotovo tisuću ljudi koji na Banovi nakon potresa žive u neadekvatnim uvjetima na Damira Vanđelića, šefa Fonda za obnovu. Vanđelić navodi kako je Horvat u pravu.

- Sukladno izmjenama zakona u veljači članak 51.a., Fond za obnovu je nadležan za privremeni smještaj. U kontaktu s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i Stožerom, budući da Stožer ima puno veću ingerenciju i ne mora postupati po Zakonu o javnoj nabavi, bio je u mogućnosti da 2030 jedinica putem robnih rezervi pribavi hitnije nego što bi itko mogao. Jedini ovaj tren tko učestuje u obnovi, a ne mora postupati po Zakonu o javnoj nabavi je Stožer - kazao je Vanđelić za RTL Direkt te naveo što je Stožer napravio.

- 2030 jedinica je tamo, mobilnih smještajnih jedinica. U tim jedinicama su smješteni poduzetnici, u 330 jedinica, i 4454 osobe su smještene u tim jedinicama. U tijeku je obilazak terena i moje ekipe i ekipe Civilne zaštite u dogovoru sa stožerom od 24. kolovoza i rade se poboljšice u smislu priključaka vode, električne energije i grijanja kako bi se pripremile za preživaljvanje zime. Po podacima koje smo dobili nedavno, 3000 ljudi čeka 1099 mobilnih smještajnih jedinica - kazao je.

U lipnju je, kako navodi, Upravno vijeće donijelo odluku o 52 mobilne kućice od čega je 25 mobilnih kućica bilo namijenjeno za Sisačko-moslavačku županiju.

- Taj postupak je u tijeku, ali mi trebamo 1099 kućica, ne 25. Treba to prebrojati, radi se o ogromnom iznosu novca. Ljudi iz Civilne zaštite su na terenu i utvrđuju stanje. Ogromna je razlika u brojkama - tvrdi.

Zima dolazi, tisuću ljudi je nezbrinuto, a Vanđelić otkriva koliko ih može računati da će dobiti mobilne kućice do zime.

- U tijeku je nabava za 52 jedinice koje bi trebale doći za dva i pol mjeseca. Također, 100 jedinica bi trebalo doći u roku 15 dana i počet se raspodjeljivati po terenu. Ovaj broj nerealiziranih smještaja za 3600 ljudi nas je sve iznenadio. Treba provjeriti stanje, a za te ljude, gospodin Hanžek je lijepo rekao, 500 ljudi može zbrinuti u stanove RH, drugim osobama se nudi smještaj negdje drugdje. Organizacija je kompleksna. Fond za obnovu vodi brigu o mobilnim smještajnim jedinicama i fokusirani smo na to. Treba rasčistiti koji broj ljudi će otići živjeti u stanove koje država priprema za njih, a koji dio ljudi je spreman otići u drugi grad ili hotel, smještaj koji organizira država - kazao je.

Komentirao je hoće li vladin novi program mjera ubrzati stvar u obnovi. - Taj program mjera je kritičan od veljače i u 25 navrata smo u javnim istupima smo upozoravali da je taj program mjera hitan jer definira kriterije javne nabave za dva ključna dionika obnove, a to su izvođači i stručni nadzor. Središnji državni ured kao i mi za privatne kuće dobivamo odluke od ministarstva. Ako dobijemo odluke za uklanjanje, recimo dobili smo 22 i uklanjamo kuće, Središnji državni ured nije dobio niti jednu odluku i nije uklonio niti jednu kuću jer nije dobio odluku. Da smo dobili odluku za obnovu kuće prije donošenja ovog programa mjera mi to ne bi mogli ugovarati jer ne postoje kriteriji za izbor izvođača radova u smislu javne nabave. To je bila velika kočnica i jedan dio percepcije prijepora s ministarstva se radilo o pritisku da ministarstvo ubrza donošenje tog podzakonskog akta - navodi Vanđelić.

Dodaje kako se o problemu razgovaralo na zatvorenim sastancima pa i na sjednicama Vlade u veljači. Kako navodi, taj se program mogao donijeti u mjesec dana.

Na pitanje je li se povećao interes građevinskih tvrtki jer su se cijene liberalizirale, kazao je kako do liberalizacije nije došlo.

- Nisu se liberalizirale, cijene su ostale iste osim za intelektualne usluge za kuće manje od 400 kvadrata. Tu su cijene bile smiješne. Stručni nadzor za uklanjanje građevine bi dobivao 700 kuna dok je tržišna cijena oko dvije, dvije i pol tisuće kuna. Satnica ovlaštenog inženjera je 250 kuna.

Ministar Horvat prigovara Vanđeliću da obnova u Zagrebu sporo ide jer radi točkasto, da za svako to gradilište treba posebnu proceduru i nadzor.

- Kada bi dobivali onako kako bi trebali, da se svi zahtjevi građana riješe do kraja godine, trebali bi dobivati 180 zahtjeva dnevno i potpisivati 500 ugovora dnevno. Budući da smo dobili 22 odluke o uklanjanju zgrada od ministarstva u periodu od šest mjeseci ne vidim što bi mogli objedinjavati. Kada bi objedinjavali sukladno programu mjera koji je bio donedavno na snazi, operativni koordinator za sve 22 kuće bi dobio 2.200 tisuća kuna ukupno za 22 kuće i nitko se ne bi javio na natječaj. Objedinjavanje zvuči dobro i ispravna je metoda kada će biti stotine zgrada u pitanju - tvrdi te se osvrće na izmjene zakona.

- Još uvijek nitko nije uključen u izmjene nego se radi koncept. Zakon propisuje da sudjeluje stručni savjet, a ja sam član tog savjeta, nismo dobili zakon, ali radilo se o konceptu zakona koji će biti zadatak za izrađivače zakona da razrade zakon. Mi smo u prošli petak na konferenciji za novinare rekli sedam ključnih stvari koje treba u zakon ugraditi - kazao je te otkrio je li među ključnim stvarima da građani neće ništa morati sufinancirati i da će država preuzeti privremeno vlasništvo u zgradama.

- To je jedan od prijedloga koji smo zajedno s udrugama SOS Zagreb, Petrinjsko proljeće, stručne komore i Fond za obnovu razgovarali i to je dobar prijedlog. Radi se o tome da bi država trebala izjednačiti sve stanovnike kako na Banovini i u Zagrebu i da je konstrukcijska obnova za sve 100 posto financirana - kazao je.

Prije nekoliko dana procijenio je da će ovim tempom obnova trajati 270 godina, sada dodaje kako bi ona mogla trajati ukupno 10 do 12 godina.

- 270 godina je čista matematika prosijeka tijeka ovoga što je bilo. Izmjenom zakon, sukladno iskustvima Novog Zelanda, Japana, obnova bi mogla biti završena ukupno 10 do 12 godina. Ovaj zakon će moći biti izveden u tom vremenu - zaključuje.

VIDEO Jabukovac: Šesteročlanoj obitelji uručeni ključevi kuće nakon što je njihova uništena u potresu