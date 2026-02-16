Golem je jaz između velike Bačićeve ambicije i stanja na terenu

Branko Bačić nezapamćenom brzinom donosi reforme i nove zakone o upravljanju ključnim državnim resursima za idućih pola stoljeća. Jedan zakon, pa drugi, strategija, pa reforma... Prostorno uređenje, državna imovina, APN stambena politika... Bačić je u godinu dana resetirao upravljanje najvrednijim resursima države – teritorijem i nekretninama – i uskladio naše strateške dokumente s direktivama iz EU, koji ima interes u hrvatskom prostoru, posebno na obali. Tako je na svečanom predstavljanju novog modela priuštivog stanovanja prva govorila bivša ministrica turizma, a danas zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, poručivši kako je hrvatski model sada usklađen s europskim modelom stanovanja.
dnevni horoskop
Otvara se rijedak energetski portal koji mijenja sve iz korijena: Tri znaka čeka sudbinski preokret, a evo što donosi dan prije pomrčine
NIJE SNAGA