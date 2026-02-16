Golem je jaz između velike Bačićeve ambicije i stanja na terenu

ZVONIMIR DESPOT

Stepinac ulog u vatikanskoj politici prema pravoslavlju

Povijest će Stepinca pamtiti kao čovjeka koji je bio znak osporavanja za života, a ostao je to, očito, i desetljećima nakon smrti. Likovanje domaćih ljevičara na ovu nuncijevu izjavu, koji koriste istu retoriku kao i velikosrpska politika, kao i likovanje Beograda, dovoljno govore o tome da nikakvog pomirenja nema niti će ga biti u dogledno vrijeme