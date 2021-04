Capak: U fazi smo ravne crte. Očekujemo da će brojke padati

Brojke su nam i dalje u porastu, a danas imamo 2529 novih slučajeva zaraze. Bolnice se pune pacijentima, a sve je više mlađih ljudi koji imaju teže kliničke slike. Širom Hrvatske traje cijepljenje. Građane se i dalje poziva na odgovornost. I dalje je potrebno nositi maske, održavati distancu, izbjegavati veća okupljanja te održavati higijenu.

"U posljednja 24 sata zabilježeno je 2529 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 16.168. Među njima je 2227 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 221 pacijent. Preminulo je 46 osoba. Od 25. veljače 2020., kad je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno je zabilježeno 318.837 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 6784 preminulo, ukupno se oporavilo 295.885 osoba od toga 2431 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutačno 34.660 osoba. Do danas su ukupno testirane 1,743.017 osobe, od toga 8783 u posljednja 24 sata. Zaključno s 22. travnjem utrošeno je 746.878 doza, a cijepljene su 593.972 osobe. Prvom dozom cijepljeno je 438.706 osoba, dok je drugom dozom cijepljeno 152.906 osoba. Za 2360 osoba nema podataka kojom dozom su cijepljenje", izvijestio je Stožer.

Kod dvije osobe koje su preminule nije evidentiran komorbiditet. Najmlađa osoba imala je 45 godina, ali bila je bolesna.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. U odnosu na prošli tjedan imamo 0,3 posto manje novozaraženih u ovom tjednu. Najmanja je incidencija u Istarskoj županiji, a najveća u Primorsko-goranskoj županiji. Na ljestvici zemlja EU na 25 mjestu smo po incidenciji. Samo Cipar i Švedska imaju veću incidenciju.

Beroš o reformi i bolničkom sustavu

"Bolnički sustav izložen je velikom pritisku, jasno je da je to posljedica velikog porasta broja zaraženih od prije dva, tri tjedna. Apeliram na sve sugrađane da poštuju mjere, tako ćemo najbolje zaštititi zdravstveni sustav", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. "Na reformi se radi, usuglašavaju se stvari. Navodim da će javnost na vrijeme biti informirana o svemu", dodao je Beroš.

"Kao ministar sve sam prihvatio, imam podršku članova Vlade, premijera, ali i od oporbe očekujem konstruktivne prijedloge koji će biti uvaženi. Kao ministar želim svu snagu uložiti u taj proces. Molim i medije da zajedno radimo u ovom interesu", naglasio je Beroš.

"Mislim da nije dobro da se građani javljaju liječnicima koji kažu da nije njihova dužnost građane prijaviti na cijepljenje", kazao je ministar.

Nove 4 odluke za četiri županije

"Stožer je donio četiri odluke danas, a tiču se Osječko-baranjske županije i Požeško-slavonske županije. Donesene su nužne mjere. Za Zagrebačku se produžuju mjere, a za Dubrovačku županiju se ublažuju mjere", kazao je ministar Davor Božinović.

Što se tiče Osječke županije, tamo je uvedena obveza nošenje maski na otvorenom na mjestima gdje se očekuje veći broj ljudi te se zabranjuje posjet korisnicima domova za starije. U Požeško-slavonskoj županiji zabranjuje se iznajmljivanje domova za sve vrste privatnih okupljanja, a nalažu se i pojačane mjere kontrole provođenja mjera.

Capak: Ne vidim problem u provođenju cijepljenja

"Ne vidim problem u provođenju cijepljenja. Ja vas uvjeravam da će sve cjepivo koje dođe biti utrošeno i da ćemo cijepiti maksimalno koliko je moguće. Evo HZJZ nema više doza cjepiva. Čekamo da dobijemo Pfizer. U Dubrovačko-neretvanskoj je počelo cijepljenje turističkih djelatnika, oni nisu imali cjepivo pa smo im iz rezervi poslali. Podsjetit ću vas da se cijepi na masovnim punktovima, u ambulantama, cijepi se u radnim organizacijama... Do kraja šestog mjeseca ćemo cijepiti, a to je 55 posto populacije, možda i više", rekao je Capak.

Prokuženost

Capak je ponovio da je plan 55 posto procijepljenosti do kraja šestog mjeseca. "Kada potrošimo te doze koje su ugovorene, to će biti 55 posto stanovništva. Mi smo na 17 posto stanovništva, a ako uzmete odraslo stanovništvo, to je i više. Očekujemo da ćemo s ovim dozama koje će stići doći do tih 55 posto", kazao je.

"O prokuženosti smo više puta govorili. Bilo je malo manje od 1500 osoba koje smo obuhvatili analizom. Oko 25 posto osoba je došlo u kontakt s virusom. U ovom trenutku imamo 25 posto populacije koja je došla u kontakt s virusom i imamo visoki udio imunih. Tijekom ljeta zajedno s onim cijepljenima vjerujemo da ćemo imati između 70 do 80 posto imunih", kazao je Capak.

Krizme i pričesti

Ministar Božinović kazao je da Stožer stalno poziva građane da se suzdržavaju od okupljanja. "Vjerske službe – ako se ljudi pridržavaju epidemioloških mjera – onda je to u redu, ali osobiti je problem kod krizmi privatno okupljanje. Neki su išli na odgodu toga i to su dobre odluke. Podsjećam da su sva okupljanja ograničena i molimo sve naše ljude da izbjegavaju sve vrste okupljanja i slavlja. Komunikacija lokalnih stožera i crkvenih vlasti je kontinuirana", kazao je Božinović.

U fazi smo ravne crte, na vrhuncu epidemije

"Po brojkama koje imamo zadnjih 10 dana u fazi smo ravne crte, na vrhuncu epidemije. Očekujemo da će brojke početi padati. Nažalost, ne možemo očekivati da će biti manji broj hospitaliziranih i umrlih. Trenutačno nam je tako da smo u fazi ravne crte i očekujemo da će brojevi padati. Svako kontakt i mobilnost rizik su za prenošenje infekcije. Najčešće su to obiteljska i druga okupljanja, gdje se ljudi ne drže mjera", kazao je Capak.

"Dok god virus cirkulira, ima dovoljno prostora ući i među one cijepljene. Važno je znati da i prva doza štiti od smrtnog ishoda i težeg oblika. Primjećujemo da smo imali bolesnike cijepljene jednom dozom. Ono što znam, iako nisu podaci obrađeni, jest to da su imali blaži oblik bolesti i nisu imali težih bolesti nakon toga. Neki koji su cijepljeni s dvije doze, više-manje bili su hospitalizirani jer su imali komorbiditete i vrlo brzo su otpušteni. Važna je prva doza za cijeli svijet. Zbog kliničkih studija ići će se i na drugu, a razmišlja se i o trećoj. Sve ono što sada pratimo govori o tome da je bitno cijepiti se jednom dozom", kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić.

Primanje druge doze cjepiva drugog proizvođača

"Takvih slučajeve je bilo šest i osobe nisu imale komplikacija. Sada se to ispituje u svijetu. Pretpostavka je imunologa da će to dati prednost u stvaranju imunog odgovora", kazao je Capak.

Video: Što bi trebalo piti jesti prije i nakon cijepljenja, a što ne bi?