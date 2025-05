VIDEO Plenković: Zadovoljni smo vidjeti kako Hrvatska vojska stalno jača svoje sposobnosti

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade su, između ostaloga, Nacrt konačnog prijedloga zakona o fiskalizaciji, Prijedlog akcijskog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine te Prijedlog odluke o donošenju Politike otvorenih podataka. Premijer Andrej Plenković obratio se na početku sjednice te podsjetio da su on i ministar Gordan Grlić Radman bili u Daytonu gdje je obilježena 30. obljetnica Daytonskog sporazuma. "Održali smo govore, razgovarali s nizom partnera, s nizom dužnosnika... Naznačili smo Hrvatske stavove i potporu BiH", istaknuo je uvodno.

Uz to, kratko se osvrnuo na Vijeće za obranu održano u petak: "Dva dokumenta idu dalje u proces savjetovanja, zakonsku proceduru. Nakon savjetovanja, ići će u Vladu pa u Sabor."

"Danas ćemo, nakon sjednice, imati prigodu biti na otvaranju obnovljenog Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Još jedan veliki projekt za koji je Vlada osigurala sredstva. Projekt vrijedan 75 milijuna eura", najavio je.

Sutra se, kaže, obilježava Dan Hrvatske vojske: "Čestitam svim vojnikinjama i vojnicima, časnicama i časnicima. To je obilježavanje prvog postrojavanja Zbora narodne garde 1991. u Kranjčevićevoj ulici. Danas, u trećem mandatu naše Vlade, zadovoljni smo vidjeti kako Hrvatska vojska, koja je iznikla u Domovinskom ratu, kroz veliki proces modernizacije stalno jača svoje sposobnosti, gdje se poštuju i u centar politike stavljaju prava vojnika. Hrvatska je u obrambenom pogledu danas puno sposobnija, snažnija i interoperabilnija sa saveznicima nego što je bila prije", rekao je Plenković.

Plenković je poručio da će se Hrvatska obilježavanjem Dana državnosti u petak, 30. svibnja, prisjetiti važnog trenutka za hrvatsku povijest. "U petak ćemo obilježiti Dan državnosti, prisjetiti se trenutka koji je izrazito važan za hrvatsku povijest, a to je konstituiranje prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora 30. svibnja 1990. godine", kazao je premijer. Najavio je kako će obilježavanje započeti polaganjem vijenca kod Spomenika domovine, zatim slijedi misa u crkvi sv. Marka, nakon čega će Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska na Jarunu održati prigodni program. "Program ćemo završiti tradicionalno svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu, na koji će ovoga puta biti pozvani i zastupnici iz prvog saziva Hrvatskog sabora", dodao je Plenković.

Napomenuo je i kako se u nedjelju održava drugi krug lokalnih izbora. "Pozivam naše sugrađane da sudjeluju i u drugom krugu, naravno za one jedinice gdje se drugi krug održava", ustvrdio je.