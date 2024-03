Milanović o Turudićevu autu: 'Čovjeku je trebalo osiguranje pa su inscenirali incident'

Zoran Milanović pred novinarima u Poreču još jednom je odgovarao na pitanja novinara o potezima koje će povlačiti nakon izbora. Mandat će dati onome tko mu donese 76 potpisa. "Sigurno neće biti kao 2015. kad je Kolinda Grabar-Kitarović sastavljala svoju tehničku vladu nakon 45 dana jer sam ja bio u taktičkoj prednosti nad Karamarkom. To je bio postupak za trenutni opoziv. A Ustavni sud nije ni zucnuo", rekao je. "Nema preko reda, nema silovanja", najavio je.

"U zadnjih osam godina, a bila je i inflacija, novac ne vrijedi isto, život je strahovito skup onima koji imaju prosječne i male plaće. To je inflacija pohlepe. Hrana je poskupila puno. Imate situaciju u kojoj je čisti profit korporacija prilagođen troškovima inflacije rastao 80 posto, ako su prihodi proračuna 46 posto veći nego 2016., taj rast ne prati rast plaća. Korporacije zarađuju puno više nego što daju radnicima. Banke, INA, imaju ogromne profitne stope. Imaju jako puno novaca", kazao je.

Ponovio je da će povisiti mirovine ako postane premijer, odnosno povećati prosječnu mirovinu na nivo 50 posto prosječne plaće "Hrvatskoj će u prvoj godini trebati 750.000 milijuna eura za peglanje disbalansa između plaća i mirovina", kazao je. Kao i u sinoćnjem intervjuu, dotakao se prihoda od turizma, dodavši da oni "bježe". S tim ćemo se obračunati, ja prvi. Ako vam ne izgledam ozbiljno, ne zamjeram, ali sam smrtno ozbiljan".

Novinari su ga još jedom pitali o Ivanu Turudiću i o njegovom propucanom autu: "Lažu vas. Čovjeku je trebalo osiguranje pa su inscenirali incident. Nikad nećemo pronaći krivca. Ako ga i ima, a nema ga." Na primjedbu Gordana Jandrokovića kako više nije predsjednik svih građana, Milanović je kazao kao je on to više nego je bila Kolinda Grabar-Kitarović jer se distancirao od SDP-a.

VEZANI ČLANCI:

Slučaj Dragana Kovačića nije htio posebno komentirati jer, kaže, nije čitao optužnicu. "Ja Dragana poznam, imamo korektan odnos. On je radio za Plenkovića, ne za mene. On je postao direktor JANAF-a odabirom Čačića. Ne mojim. No nakon toga postaje Plenkovićev odabir. Nekoliko puta. Povezanost je puno jača na onoj drugoj strani, ali je isto neljudski kako su mu krenuli pakirati kad se našao u nevolji. Nije bio ni optužen, a tu hajku je pokrenuo Plenković kad se prepao za vlastitu stražnjicu. Plenković ga je preuzeo i dva puta potvrdio. To je prilično blisko", rekao je.

"Ima tu posla i realnih stvari koje se mogu postići", rekao o mogućem budućem premijerskom mandatu. "Bit će dobro", zaključio je prije nego je otišao od novinara.

FOTOGALERIJA Istezao se, trčao i pokazao zavidnu liniju: Milanović je tada na Šestinama trening odradio s Cro Copom