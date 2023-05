UŽIVO Božinović: Ovo su poplave bez presedana. Naš dio Europe posebno je u riziku

Vodostaji rijeka u Hrvatskoj tijekom petka bili su u opadanju, nakon što su tijekom tjedna na nekoliko mjesta nastale jake poplave. Kritično je tijekom jučerašnjeg jutra bilo još na Kupi u Petrinji gdje je na vodomjeru Farkašić na snazi izvanredno stanje s tendencijom daljnjeg laganog porasta vodostaja, a procijenilo se kako bi maksimalni vodostaji na području Petrinje mogli biti na razini rekordnih +988 cm iz 2014. godine. Najviše što je tijekom noći izmjereno na tom području bilo je +982 cm, i to u 2 ujutro, no u posljednjih sat vremena vodostaj Kupe je u opadanju.

Tijek događaja:

9:18 - Davor Božinović dao je izjave za medije iz Obrovca.

- Radi se o poplavama koje su i po vodostajima ali i po opsegu vjerojatno bez presedana. To je nešto o čemu smo i predvidjeli, uključujući i konkretne mjere i planove koji se trebaju poduzimati. O štetama će ovdje kad budu precizirani govoriti predstavnici županija. Vidi se jedna sinergija lokalne, regionalne zajednice i nacionalne razine. Mogu izvući kao zaključak da je ovo poplava bez presudana, međutim sustav je reagirao da u Hrvatskoj nemamo, i to je najvažnije, niti jednu žrtvu, nema niti ozbiljnije povrijeđenih. To je posljedica jedne dobre organizacije sustava Civilne zaštite jer u ovakvim situacijama nam je na prvom mjestu zaštititi živote ljudi i imovinu - kazao je.

O posljedicama klimatskih promjenama ćemo pričati godinama, a zajednica se mora i angažirati, mišljenja je Božinović. - Naš dio Europe je u naročito rizičnoj situaciji, to su stvari koje moramo anticipirati i mi smo ovdje kako bismo svi skupa odmah nakon što nas je pogodila poplava radimo ne samo planove, već i provedbene mjere kako bismo što spremnije dočekali sljedeću krizu, a njih će nažalost biti sve više. Samo u Mediteranu imate Italiju i Španjolsku gdje su suše bez presedana, ali i poplave koje se događaju. Moramo što više ulagati u prevenciju - dodao je.

Božinović je dodao kako je 2014. u Hrvatskoj Kostajnici bilo poplavljeno više od 120 kuća, dok je ove godine bilo njih pet. - Sve smo otporniji, ali je ovo proces koji nema kraja. Moramo se naučiti živjeti s ovime i stalno unaprijeđivati sve prakse, od punjenja vreća pa sve do strateškog pristupa na nacionalnoj razini - poručio je. - Ono što u ovom trenutku vodimo razgovore, ova situacija ovdje u Obrovcu se može i treba riješiti s kombinacijom različitih mjera. To će vjerojatno uključiti i odmuljivanje i čišćenje korita. S druge strane, tu postoji i dio zida koji bi trebalo dovršiti. Ovdje se razmatra i mogućnost stavljanja montažnih barijera. Znate kada se krene u takve velike projekte, uvijek ima onih koji podržavaju, ali ima i onih koji se protive jer im zaklanja pogled. Treba nam jedna solidarnost na razini zajednice, a siguran sam da postoji mogućnost balansa - komentirao je Božinović, dodajući kako ovome ne treba pristupiti na način da se ovakve situacije više neće ponavljati.

- Hrvatska je sigurno tu dobar primjer u zaštiti života. Ovakve krize su jednostavno nešto što dolazi kao posljedica desetljeća neodgovornog odnosa čovjeka bilo gdje u svijetu prema prirodi. Nama se atmosfera zagrijala, podiže se razina mora, para sve više odlazi u atmosferu i tamo se duže zadržava, što onda dalje i znači sve iznenadnije kiše i oborine. Mi smo u listopadu prošle godine donijeli Strategiju upravljanja rizicima od katastrofe gdje su poplave upravo označeni kao rizici koji Hrvatskoj najviše prijete - dodao je. Država će uvijek pomagati i uvijek će pomoći, dodao je Božinović, navodeći kako će se napraviti analiza štete, nakon čega će Vlada reagirati.

8:58 - Sve rijeke na području Sisačko-moslavačke županije protekle su noći bile u opadanju, što znači da je najveći vodeni val već prošao. Posebno je važno što je Kupa u cijelom toku od Karlovca do Petrinje i ušća u Savu kod Siska u laganom opadanju, pa je i najveća opasnost od poplava prošla.

Izvanredno stanje je još na snazi uzvodno u Farkašiću. Sava je u padu uzvodno i nizvodno od Siska, od Dubrovčaka do Jasenovca, gdje je u 8 sati zabilježen vodostaj od 853 centimetra. Rijeka Una je u osjetnom padu i povukla se s kostajničkih ulica i pounjskih prometnica. U Hrvatskoj Dubici je vodostaj pao za čak 160 centimetara. Sve dežurne službe još su u stanju pripravnosti i nastavljaju rad na sanaciji nasipa, kako ne bi bilo mogućih iznenađenja. Ujedno se saniraju štete na prometnicama i stambenim zgradama.

8:00 - Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i župan Božidar Longin ove će subote u jutarnjim satima obići poplavljena područja Obrovca, a potom će krenuti prema Gračacu, gdje će posjetiti Novo naselje II.

7:05 - Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je sinoć kako su ukinute izvanredne mjere obrane od poplave na vodomjeru Črnca u Turopolju. Osim toga, zbog kontinuiranog opadanja vodostaja rijeka Kupa u Karlovcu je iz izvanrednih mjera ušla u redovne mjere obrane od poplava, a njena trenutna visina iznosi +708 cm.

