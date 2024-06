UŽIVO Objavljeni prvi službeni rezultati za EU parlament

*Birači u Hrvatskoj danas su birali 12 zastupnica i zastupnika koji će ih predstavljati u Europskom parlamentu

*Na izborima 2019. godine, HDZ i SDP imali su po četiri mandata, a Hrvatski suverenisti, Mislav Kolakušić, Živi zid i Amsterdamska koalicija po jedan

*Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP) nakon obrađenih 99,84% biračkih mjesta izlaznost je bila 21,34%

Tijek događaja:

23:32 - Mislav Kolakušić, nositelj liste Pravo i pravda koja je dobila 2,99 posto glasova, obratio se medijima nakon objave rezultata europskih izbora te poslao oštru poruku biračima. Naime, upitao je građane "jesu li normalni" te najavio kako će njegov idući korak biti predsjednička kandidatura.

"Ja bih čestitao građanima hrvatske što su izabrali 12 HDZ-ovih i SDP-ovih zastupnika da volontiraju. Za razliku od cijele Europe, idemo u čisti idiotizam. Danas je Marine Le Pen natjerala Macrona da raspusti parlament. Dragi građani, jeste li vi normalni", istaknuo je Kolakušić.

23:21 - Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti iz HDZ-ova stožera nakon objave rezultata za Europski parlament. HDZ je, da podsjetimo, osvojio šest mandata. "Dobra večer, jesmo pobijedili?" upitao je Plenković, nakon čega je zavladalo veliko veselje u stožeru.

23:15 - Stephen Nikola Bartulica, zastupnik Domovinskog pokreta koji će ići u Europski parlament, stigao je u izborni stožer oko 23 sata, a nedugo nakon toga obratio se medijima. "Bravo, Stjepo!", čuo se uzvik prije nego što se Bartulica obratio, a njegovi su mu kolege glasno zapljeskali. "Svim ljudima, volonterima, onog maloj vjernoj ekipi ljudi koji su bili uz mene svaki trenutak, vaš trud nije uzaludan. Narod je prepoznao i progovorio što misli. Duboko sam zahvalan svima. Svi znate kako je izgledala ova kampanja, ispalo je kao referendum o meni. Ponovit ću, sve što imam, stekao sam na pošten i častan način. Nemam se za što ispričavati", kazao je.

23:00 - HDZ je osvojio šest mandata, SDP četiri, a Domovinski pokret i Možemo! po jedan mandat na izborima za Europski parlament, pokazuju prvi neslužbeni rezultati koje je u nedjelju u 23 sata objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP).

HDZ je dobio 34,6 posto glasova, lista SDP-a i partnera osvojila je 25,96 posto glasova, a na trećem mjestu je DP sa 8,82 posto glasova

Na četvrtom je mjestu Možemo! s 5,92 posto glasova. Podaci su dobiveni temeljem obrade 99,82 posto biračkih mjesta. Na obrađenim mjestima glasalo je 751.326 birača.

22:45 - Politički analitičari Ankica Mamić, Dragan Bagić i Tonči Tadić gostuju u studiju Večernjeg TV-a gdje s novinarom Tomislavom Krasnecom komentiraju izbore za Europski parlament.

- Andrej Plenković već sada može proglasiti pobjedu na europskim izborima - rekla je na početku emisije Ankica Mamić. - Na ovako maloj izlaznosti ovako dobar rezultat je za HDZ očekivan. Plenkovića čeka najveći izazov, a to su predsjednički izbori. U SDP-u je situacija zrela za promjenu predsjednika stranke. Iako je četiri mandata dobar rezultat - kaže.

- Kad imate 12 mandata onda su stepenice dosta velike, a te razlike izgledaju impresivno. Ovaj trenutak, a i nakon objave službenih rezultata, HDZ će šest koristiti, no to jako malo govori o stvarnoj snazi. Da bi gledali odnose snaga treba gledati postotke glasova. HDZ je osvojio 33 posto glasova po izlaznim anketama, to je manji postotak nego na parlamentarnim izborima. Drugo, SDP-ov rezultat gledan u postotku je zapravo impresivan, taj rezultat na malu izlaznost je izrazito velik - kaže pak Dragan Bagić.

22:37 - Prema privremenim procjenama, na europskim izborima u nedjelju glasalo je 51 posto birača, neznatno više nego na prethodnim izborima, objavio je Europski parlament. Na prethodnim izborima za Europski parlament glasalo je 50,6 posto birača, najviše od 1994.

No, u nekim državama članicama odaziv je u nedjelju bio daleko manji od europskog prosjeka, između ostaloga i u Hrvatskoj. Glasnogovornik Jaume Duch rekao je da bi se ta brojka mogla promijeniti jer su u Italiji još uvijek otvorena birališta. Na izborima 2019. je prekinut trend pada izlaznosti na europske izbore koji je trajao od 1994.

22:25 - Prema podacima od 22:15 sati obrađeno je 6.610 biračkih mjesta odnosno 97,91 posto. Na birališta je izašlo 727 024 birača, odnosno njih 21,26 posto.