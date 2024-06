UŽIVO SDP sretan zbog mandata, ali nezadovoljan izlaznošću: 'Plenković nije nastupao kao kandidat nego premijer'

* SDP-ovci rezultate izbora čekaju u sjedištu SDP-a na Iblerovom trgu

* SDP je 22 na listi za EU izbore

* Nositeljica liste je Biljana Borzan

* SDP je prema izlaznim anketama Nove TV osvojio 4 mandata

Tijek događaja:

19:40 - U stožeru SDP-a na Iblerovu trgu zadovoljni su izlaznim anketama koje im predviđaju četiri mandata u Europskom parlamentu. Ono s čim posebno sretni nisu izlaznost je birača, koja je za ove europske izbore nikad manja. Predrag Fred Matić, drugi na SDP-ovoj listi, kaže da su rezultati izbora, čini se, pola-pola, bez obzira na to koliko ljudi na birališta izađe.

- Možda više izbori nisu ni potrebni, možemo samo podijeliti mandate - našalio se Matić pa pojasnio kako su SDP-ovi birači nastupali imenom i prezimenom, dok HDZ-ovi biraju HDZ i u pravilu ih ne zanima tko je na listi.

- HDZ je upregnuo cijelu Vladu, Plenković nije nastupao kao kandidat nego kao premijer, hvalio se, ne bi da je on sam napravio Pelješki most, na taj način, a birači to vjeruju - kazao je Matić.

U samom stožeru gužve još uvijek nema, a dolazak vodstva stranke očekuje se nešto kasnije

19:30 - VIDEO Stožer SDP-a nakon objave prvih rezutata

19:10 - Nositeljica liste SDP-a komentirala je prve izlazne ankete Nove TV Biljana Borzan "Još uvijek ima nade da bude i više od onoga što smo si sami zacrtali. HDZ-ov 6. visi, vidjet ćemo kako će se to sve rasplesti do kraja dana."

09.06.2024., Iblerov trg, Zagreb - Docek izbornih rezultata za Europski parlament u stozeru Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP). Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

19:00 - Birališta su zatvorena. Prema izlaznim anketama Nove TV HDZ osvaja 33,74 posto i to je 6 mandata u Europskom parlamentu. SDP osvaja 27,81 posto (4 mandata), Domovinski pokret 8,67 posto (1 mandat) i Možemo 5,84 posto (1 mandat). Zastupnike u EU parlamentu tako će prema ovome imati samo četiri stranke. Ostatak ide IDS, SDSS i drugi sa 4,70%, nezavisna Nina Skočak sa 4,57% i MOST sa 3,57% osvojivši tako ni jedan mandat.