UŽIVO Možemo rezultate dočekao uz gromoglasan pljesak i ovacije: Nadaju se još jednom mandatu

* Možemo osvojio jedan mandat

* Rezultate su dočekali u The Garden Breweryju na Slavonskoj aveniji

* Stranka zadovoljna rezultatima



Tijek događaja:

19:45 - U stožeru Možemo u The Garden Breweryju na Slavonskoj, objava prvih rezultata, prema kojima je Možemo osvojio jedan mandat, ispraćena je gromoglasnim pljeskom i ovacijama. U stožeru se nadaju kako će do kraja večeri osvojiti barem još jedan mandat, a do iduće objave rezultata, uživa se u zelenoj oazi terase uz rashlađena pića. Od zastupnika stranke Možemo, među ostalim, ovdje su Rada Borić, Ivana Kekin, Luka Korlaet, Jelena Miloš i Danijela Dolenec.

