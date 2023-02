Broj poginulih u potresu raste, sve je manje nade za spas: 'Nije se stvarno ni počelo brojati mrtve'

Spasioci u južnoj Turskoj upozorili su da su napori da se pronađu preživjeli nakon potresa otežani izbijanjem nasilja, dok je broj mrtvih u Siriji i Turskoj premašio 28.000. Njemački spasioci i austrijska vojska prekinuli su operacije potrage u subotu, navodeći kao razlog borbe između neidentificiranih skupina.

Video: Trenutak kada su na spasilačku službu pale krhotine

Tijek događaja:

8:31 - Spasioci su izvukli sedmomjesečno dijete i adolescenticu žive u nedjelju u zoru, gotovo tjedan dana od potresa koji je u Turskoj i Siriji usmrtio više od 28.000 ljudi no taj bi se broj mogao "udvostručiti", upozoravaju Ujedinjeni narodi. "Ti si čudo", poruka je video snimke djevojčice od 13 godina izvučene ispod ruševina u Gaziantepu u Turskoj, dobrano nakon kritičnih 72 sata od katastrofe, a koju je turska agencija Anadolija podijelila na Twitteru.

❝You are a miracle❞



Miracles keep coming as Esma Sultan, 13, pulled out from rubble in Gaziantep by rescue teams over 140 hours after Türkiye quakes



