Muškarac u SAD-u ušao u tursko veleposlanstvo i donirao 30 milijuna dolara za žrtve

Spasioci u južnoj Turskoj upozorili su da su napori da se pronađu preživjeli nakon potresa otežani izbijanjem nasilja, dok broj mrtvih u Siriji i Turskoj raste. Za posjeta Kahramanmarasu u Turskoj, voditelj humanitarne agencije UN-a Martin Griffiths izjavio je za Sky News da će se broj poginulih "udvostručiti ili čak i više od toga". "Zapravo, nije se stvarno ni počelo brojati mrtve", rekao je Griffiths."Uskoro će ljudi zaduženi za potragu i spašavanje prepustiti mjesto humanitarnim agencijama koje će se idućih mjeseci brinuti za stradale u potresu", rekao je Griffiths u subotu u video na Twitteru.

Anonimni muškarac u Sjedinjenim Državama donirao je 30 milijuna dolara žrtvama potresa u Turskoj i Siriji, prema pakistanskom premijeru Shehbazu Sharifu, koji je tu vijest objavio u subotu na Twitteru.

“Duboko sam dirnut primjerom anonimnog Pakistanca koji je ušao u tursko veleposlanstvo u SAD-u i donirao 30 milijuna dolara za žrtve potresa u Turskoj i Siriji”, tvitao je premijer. "Ovo su tako veličanstvena djela filantropije koja omogućuju čovječanstvu da pobijedi nad naizgled nepremostivim izgledima", dodao je Sharif.

