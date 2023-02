Ispovijest oca čija je potresna fotografija obišla svijet: Tu noć ostala je kod svoje bake

Mesut Hancer tješio je i hrabrio svoju 15-godišnju kćer Irmak dok je umirala ispod ruševina zgrade u Kahramanmarasu. Nesretnu djevojku dugo je držao za ruku, no ona je nažalost preminula, a ta je fotografija koju je snimio AFP-ov fotograf Adem Altan obišla svijet. Bio je to trenutak koji sažima neizrecivu bol potresa u Turskoj: otac drži svoju 15-godišnju kćer za ruku, jedino što je vidljivo od njezina tijela smrskana betonom. Mesut Hancer sjedio je sam na ledenoj hladnoći na hrpi polomljenih opeka koje su nekad činile njegov dom, nesvjestan svijeta i shrvan tugom. Njegova kći Irmak bila je mrtva. Ali on ju je odbijao pustiti, milujući prste koji su virili iz madraca na kojem je djevojka spavala kad je u ponedjeljak pred zoru udario prvi potres.

Nakon pogreba Hancer je ispričao novinarima što se događalo toga dana. Objašnjavajući da je u vrijeme potresa radio, otac je rekao da je, čim se tlo zatreslo, prvo nazvao obitelj i doznao da su supruga, dvije kćeri i sin dobro, piše turski CNN. Kazao je da je njegova najmlađa kći Irmak tu noć ostala kod svoje bake.

Odmah je kaže otrčao do kuće gdje mu je bila kći. Kazao je da se jako trudio spasiti svoju kćer, ali nije uspio.

"Pokušao sam kopati tlo golim rukama kako bih spasio svoju princezu, ali nisam je mogao izvući. Puno sam se molio, nažalost to nije uspjelo, izgubili smo.", kazao je. Moja kći je imala 15 godina, velika je to bol, dodao je nesretni otac.

Snažni potres pogodio je u ponedjeljak rano ujutro s magnitudom od 7,8 stupnjeva Tursku i Siriju. Unatoč niskim temperaturama, neki preživjeli još uvijek su pronađeni nakon mnogo sati potrage. Broj mrtvog raste iz dana u dan.

