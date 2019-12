Uzeli milijune namijenjene doušnicima: Ovo su bivši šefovi VSOA-e koje je prozvala predsjednica

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je tijekom televizijskog sučeljavanja predsjedničkih kandidata spomenula korupciju u sigurnosno-obavještajnim službama, a potom je danas pojasnila izgovoreno.

- Naravno da se borim s korupcijom u sigurnosno-obavještajnom sustavu. Pa taj sam sustav naslijedila od Ive Josipovića i Zorana Milanovića opterećen jednim od najvećih korupcijskih skandala od samostalnosti Hrvatske. I danas je u tijeku drugostupanjski postupak protiv Darka Grdića i Ognjena Preosta, zbog nezapamćene korupcije i pronevjere milijunskih iznosa u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Ne očekujete valjda da je korupcijska hobotnica u kojoj je takav kriminal bio moguć istrijebljena preko noći. Do kuda je ta hobotnica dosezala pokazuje najbolje činjenica kako je Preost umirovljen samo tri dana nakon što je razriješen dužnosti zbog pokretanja istrage, a Darko Grdić je umirovljen jedan dan prije podizanja optužnice. Time je Milanovićev ministar obrane Kotromanović zaštitio Grdića i Preosta od zasluženog nečasnog otpusta i omogućio im da uživaju visoku generalsku mirovinu. To je korupcija najvišeg reda. I protiv takvog sustava se borim i borit ću se - navela je predsjednica.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Podsjetimo, Vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem sutkinje Renate Miličević lani u siječnju nepravomoćno je na po tri godine zatvora osudilo bivšeg ravnatelja VSOA-e general-pukovnika Darka Grdića te bivšeg zamjenika ravnatelja VSOA-e brigadnog generala Ognjena Preosta koje se u aferi Jurišnik teretilo za zloporabu položaja i ovlasti, točnije prisvajanja gotovo pet milijuna kuna.

Na uvjetne kazne osuđeni su tajnik kabineta ravnatelja VSOA-e pukovnik Zdeslav Ivanković i zaposlenik VSOA-e Denis Lukinić. Prvi je uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine, a drugi na 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Optužbi je oslobođen Tibor Mijo Kuljanić, načelnik Odsjeka za operativnu tehniku. Osim izrečenih kazni, Grdić mora vratiti oko 1,5 milijuna kuna, Preost oko tri milijuna kuna, a Lukinić oko 200.000 kuna.

Prema optužnici, USKOK je Grdića i ostale teretio da su od 2009. do 2012. novac koji je bio namijenjen financiranju informatora prisvojili za sebe. Preosta se tako, prema optužnici, teretilo da je za sebe prisvojio tri milijuna kuna, Grdića da je prisvojio 1,5 milijuna kuna, dok se Ivankovića teretilo za 182.000 kuna, Lukića za 199.000 kuna, a Kuljanića za 70.000 kuna. Uz to, Grdića i Preosta teretilo se da su to pokušali prikriti uništavanjem dokumentacije. U istrazi su svi osim Ivankovića porekli djela.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Cijela priča počela je u srpnju 2012. kada je Grdićev nasljednik na mjestu ravnatelja VSOA-e počeo kopati po njegovu nasljeđu, a malo potom u cijelu se priču uključio i USKOK.

Kako je bila riječ o postupku koji je specifičan jer su na optuženičkoj klupi završili visokopozicionirani djelatnici neke hrvatske tajne službe, a radi zaštite nacionalne sigurnosti, odnosno podataka koji su na suđenju mogli isplivati na površinu USKOK je zatražio da su suđenje zatvori za javnost.

Tužiteljstvo se u ožujku ove godine žalilo zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na Tibora Miju Kuljanića, a žalili su se zbog visine izrečenih kazni. Predložili su da se oslobađajući dio presude u odnosu na Kuljanića ukine te da mu se ponovo sudi. Što se tiče kazne, za zatvorske kazne tražili su da budu strože, dok su za uvjetne tražili da se pretvore u zatvorske.