Ovako će izgledati budućnost ratovanja? Otkrivena nova taktika, evo što Kinezi pokušavaju napraviti

Dronovi su se pokazali ključnima u ratu u Ukrajini gdje su strategije i tehnologije njihove uporabe brzo napredovale pod pritiskom stvarnih borbi. Bespilotne letjelice mogu se koristiti kao mamci koji prisiljavaju neprijatelja da troši municiju, kao špijuni te kao razorno oružje koje može eliminirati neprijateljske vojnike i opremu. No, ne ulažu samo Rusija i Ukrajina u svoje dronove. Oni se razvijaju u brojnim zemljama, među kojima je i Kina. Naime, Kina radi na spajanju umjetne inteligencije s robotima, s obzirom na to da tvornice u toj zemlji već mogu proizvoditi oko milijun jeftinih dronova godišnje, nešto što SAD još nije uspio postići.

SAD i Kina nadmeću se u vojnoj primjeni umjetne inteligencije. Zbog toga, želja za stjecanjem prednosti stavlja pritisak na zapovjednike da sve više ratne moći prepuste strojevima. Kako je otkrio The Wall Street Journal, kineska vojska Narodnooslobodilačka armija (PLA) intenzivno se fokusira na korištenje umjetne inteligencije za raspoređivanje rojeva dronova, robotskih pasa i drugih autonomnih sustava. Kinezi su se, pritom, okrenuli prirodi za inspiraciju. Primjerice, promatrajući kako sokolovi biraju plijen, naučili su dronove da izdvajaju i uništavaju najranjivije neprijateljske letjelice. S druge strane, metode izbjegavanja učili su ih na temelju ponašanja golubova.

Kako je istakla grupa kineskih vojnih teoretičara u listopadu 2024. godine, era umjetne inteligencije donijet će novi stil ratovanja - vođen algoritmima, s bespilotnim sustavima kao glavnom borbenom snagom i operacijama rojeva kao primarnim načinom borbe. Oni su potencijal umjetne inteligencije da transformira vojsku usporedili s barutom - tehnologijom koju je izumila Kina, ali koju su, kako mnogi u Kini vjeruju, drugi učinkovitije oružali.

Kineska državna televizija 2024. godine pokazala je snimke sustava Swarm 1 koji može lansirati do 48 dronova s fiksnim krilima odjednom. Kada bi se koristilo više sustava zajedno, moglo bi se lansirati do 200 dronova koji se potom mogu razdvojiti kako bi izvršavali koordinirane zadatke, uključujući izviđanje, napade i obmanu. Osim toga, PLA je u vojnoj paradi u rujnu pokazala čopor "robotskih vukova", odnosno pojačanih i naoružanih verzija robotskih pasa. Njihov proizvođač, državna tvrtka China South Industries Group, rekao je da radi na načinima povezivanja čopora vukova s zračnim rojevima kako bi stvorili novi model učinkovite borbe.

S obzirom na to da dronovi postaju jeftiniji i sposobniji, vizije o "vojskama" robota vođenima umjetnih inteligencijom više se ne čije tako nestvarnima. Upravo kako bi se to postiglo, mnogi su dronovi modelirani prema ponašanju životinjskih skupina koji teoretski daju pravila kako djelovati i reagirati zajedno kako bi izvršili misiju. Napredna umjetna inteligencija može omogućiti dronovima da automatski prate jedni druge, kao i identificiraju ciljeve te uoče prepreke koje treba izbjegavati. No, teško je pronaći dovoljno podataka za treniranje pouzdanih modela. Osim već spomenutih ptica, kineski istraživači prilagođavaju algoritme na temelju ponašanja mrava, ovaca, kojota i kitova.

"Kina je vrlo usredotočena na pronalaženje načina da isporuči i upotrijebi puno pametnih malih dronova jer je to nešto što im je široko dostupno", prema Stacie Pettyjohn, višoj suradnici i direktorici Programa obrane u Centru za novu američku sigurnost. Kineska dominacija u lancu opskrbe otežava SAD-u izgradnju vlastitog arsenala jeftinih bespilotnih sustava jer bi oslanjanje na pristupačne kineske dijelove učinilo američke drone ranjivima na hakiranje ili poremećaje u opskrbi.

Kineski vojni teoretičari očekuju da će rojevi dronova pomoći PLA-i prevladati nedostatak borbenog iskustva. Ako se tehnologija uspješno razvije, pretpostavlja se da bi rojevi dronova mogli biti raspoređeni oko Tajvana. Kako piše WSJ, nakon početnog raketnog napada, PLA bi mogla poslati rojeve da lebde u zračnom prostoru iznad otoka i traže preostale tajvanske lovce ili protuzračne obrane. Zatim bi mogli izravno napadati ciljeve ili ih označavati za napade dalekometnim raketama. "Možete vrlo lako imati gustu količinu vatrenog oružja gore koje stalno skenira i traži, čineći Tajvanu vrlo teško provoditi obrambene operacije", rekla je Pettyjohn.