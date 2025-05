Uzbuna u članici NATO-a, dignuli vojsku zbog sumnjivog manevra na Baltiku: 'Čvrsto ćemo odgovoriti'

Zbog ruskog broda 'flote u sjeni", a koje Moskva kršenje zapadnih sankcija kako bi mogla nastaviti izvoziti naftu, plin i ukradeno ukrajinsko žito podignuta je uzbuna u Poljskoj. Naime, Poljaci su poslali vojsku da intervenira protiv sankcioniranog ruskog broda koji se sumnjivo ponašao u blizini podmorskog energetskog kabela koji spaja Poljsku i Švedsku, dva saveznika NATO-a . Nekoliko podmorskih kabela u Europi presječeno je posljednjih godina u sumnjivim sabotažama. Europski saveznici u NATO-u optužuju Rusiju za vođenje hibridnog ratovanja protiv njih, poput kibernetičkih napada, kampanja dezinformiranja i sabotaža. Poljska je nedavno optužila ruske specijalne službe da stoje iza velikog požara u trgovačkom centru Marywilska, najvećem trgovačkom centru u Varšavi, 2024. godine. U objavi na X-u, ranije poznatom kao Twitter, Donald Tusk je rekao da je brod u srijedu ujutro "izvodio sumnjive manevre" u blizini kabela. "Nakon uspješne intervencije naše vojske, brod je otplovio prema jednoj od ruskih luka“, rekao je Tusk, dodajući da je poljski ratni brod ORP Heweliusz na putu prema mjestu događaja, javlja Newsweek.

Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz rekao je na konferenciji za novinare da incident "pokazuje koliko su opasna vremena u kojima živimo, koliko je ozbiljna situacija u Baltičkom moru". "Otkad su se Švedska i Finska pridružile Sjevernoatlantskom savezu, Baltičko more postalo je ključno morsko područje, gdje se događa najveći broj incidenata, najčešći incidenti povezani s prekidima kabela... i sabotažama", dodao je. Obećao je "čvrst odgovor" Poljske i NATO-a na svaki napad na infrastrukturu Baltičkog mora. Viceadmiral Krzysztof Jaworski, zapovjednik poljske pomorske komponente, rekao je da se sumnjivi tanker zove Sun i da plovi pod zastavom Antigve.

Podsjetimo, ruski borbeni avion Suhoj Su-35 13. svibnja, povrijedio je estonski zračni prostor bez odobrenja. Ministar vanjskih poslova Estonije, Margus Tsahkna (Eesti 200), oštro je osudio incident, poručivši da "nije prihvatljiv ni na koji način". Kako je priopćila Estonska vojska, zrakoplov je ušao u zračni prostor iznad poluotoka Juminda u Finskom zaljevu te se unutar njega zadržao manje od jedne minute. Letjelica nije imala prethodno podnesen plan leta, transponderi su joj bili isključeni, a pilot nije održavao dvosmjernu komunikaciju s estonskom kontrolom leta. Na društvenim mrežama se oglasio savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko, koji tvrdi kako je "estonska vojska pokušala uhititi tanker JAGUAR ruske tajne flote koji je bio na putu prema ruskoj luci pod zastavom Gabona". Nakon toga je ruski avion uletio u estonski zračni prostor kako bi pomogao tankeru da izađe, objašnjava Gerašečenko.

❗️It is reported that the Estonian military made an attempt to arrest a JAGUAR tanker of Russia's shadow fleet that was on its way to a Russian port under the flag of Gabon.



A Russian Su-35 flew into the Estonian airspace to help the tanker out. Estonia accused Russia of… pic.twitter.com/ysslihSDIC