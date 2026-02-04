Naši Portali
NESREĆA NA A6

Užas na autocesti: U prometnoj nesreći poginuo muškarac

Pogled na autocestu A6 kod Fužina
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
04.02.2026.
u 08:32

Zbog teških ozljeda, vozač je preminuo u bolnici. O događaju će biti podneseno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu po završetku kriminalističkog istraživanja

Na dionici autoceste A6 kod Bosiljeva jučer oko 17:45 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio 52-godišnji vozač objavila je karlovačka policija. Upravljajući automobilom riječkih registarskih oznaka u smjeru sjevera, vozač je u zavoju izgubio nadzor nad vozilom, najvjerojatnije jer se nije kretao sredinom prometne trake, te je sletio na zelenu površinu u središnjem pojasu. Pritom je udario u metalnu ogradu i rasvjetni stup, od kojeg se vozilo odbilo i ponovno udarilo u ogradu. Uslijed zadobivenih teških ozljeda, vozač je preminuo u bolnici. O događaju će biti podneseno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu po završetku kriminalističkog istraživanja.

prometna nesreća

