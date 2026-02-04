Užas na autocesti: U prometnoj nesreći poginuo muškarac

Na dionici autoceste A6 kod Bosiljeva jučer oko 17:45 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio 52-godišnji vozač objavila je karlovačka policija. Upravljajući automobilom riječkih registarskih oznaka u smjeru sjevera, vozač je u zavoju izgubio nadzor nad vozilom, najvjerojatnije jer se nije kretao sredinom prometne trake, te je sletio na zelenu površinu u središnjem pojasu. Pritom je udario u metalnu ogradu i rasvjetni stup, od kojeg se vozilo odbilo i ponovno udarilo u ogradu. Uslijed zadobivenih teških ozljeda, vozač je preminuo u bolnici. O događaju će biti podneseno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu po završetku kriminalističkog istraživanja.
