Utržak restorana nije stavljao na račun već ga je davao drugoj osobi

Umjesto da utržak restorana stavlja na račun restorana, on je omogućavao drugoj osobi da ga uzme ili joj ga je sam davao. I zbog toga je sada 36-godišnjak optužen za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, a optužnicu je podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku.

Tereti ga se da je tako "poslovao" od 30. travnja 2015. do 28. rujna 2015. U to vrijeme je bio prokurist jednog društva u Murteru, a to društvo je imalo svoj ugostiteljski objekt. Optuženik je bio zadužen da polaže dnevni utržak na račun, no on to nije radio već je taj utržak davao drugoj osobi bez ikakve pravne osnove. Šteta je 165.994 kuna.