Usred noći probudilo ju je nešto hladno u uhu. Otkriće ju je šokiralo...

Katie Holley iz Floride u SAD-u ostala je šokirana kad je otkrila da je ono što je mislila da je komadić leda u njezinom uhu zapravo - žohar.

Katie Holley i njezin suprug Jordan imali su već neko vrijeme problema sa žoharima, koji "uživaju" u toplim i vlažnim mjestima kao što je Florida, gdje ovaj mladi par živi. Špricanje kuće pokazalo se kao privremeno rješenje jer nekoliko tjedana poslije toga, 14. travnja u 1.45 sati, 29-godišnja Katie se naglo probudila osjećajući nešto hladno u lijevom uhu. Mislila je da je riječ o komadiću leda, no kad je polako gurnula štapić u uho, osjetila je kako se nešto miče, prenosi Independent. Bilo je to ritmično pomicanje, rekla je. Kad je konačno izvukla štapić iz uha, vidjela je smeđe komadiće koji su izgledali kao nožice.

Suprug je bacio oko uz pomoć svjetiljke i potvrdio mračne slutnje. Pincetom je uspio izvući nekoliko nožica, no kukac se uvukao preduboko. Nije im bilo druge nego da odu na hitnu pomoć udaljenu nekoliko kilometara.

- Žohar mi se ušuljao u uho dok sam spavala i zaglavio se - rekla je šokirana Katie.

Medicinska sestra ubrizgala je anestetik u kukca, koji se nakon dvije minute prestao micati. Liječniku je trebalo još 20-ak sekundi da izvuče preostale dijelove mrtvog žohara. Činilo se da je tu kraj.

Međutim, ni nakon devet dana Katieino uho nije se osjećalo dobro. Otišla je liječniku, gdje ju je čekalo još jedno neugodno iznenađenje - u uhu su joj bili ne samo nožica, već i torzo, udovi i ticala kukca.

- Bila sam bijesna. Bila sam doista razočarana što na hitnoj to nisu vidjeli, što su me ostavili uvjerenu da je sve izvađeno. Rekli su da se to često događa, rekli su mi da ne trebam ići specijalistu - rekla je Katie, koja je srećom ostala bez trajnih posljedica ili infekcije.

