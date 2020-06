UŽIVO Stožer: Uvodi se poseban režim za građane BiH, Kosova, Srbije i Sjeverne Makedonije

U Hrvatskoj je danas nekoliko županija objavilo da imaju novih slučajeva zaraze koronavirusom. Za razliku od jučer kada je bilo 30 novooboljelih, danas je 22 novooboljelih. Najviše novih slučajeva dolazi iz Grada Zagreba. Žarište je Đakovo gdje je zaraženo 13 časnih sestara iz samostana.

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 22 novooboljelih. 18 osoba je na bolničkom liječenju.

Davor Božinović je rekao da prate situaciju kako bi donijeli najbolje preporuke. Poseban režim se uvodi za ulazak osoba iz BiH, Kosova, Srbije i Sjeverne Makedonije. Za njih će biti određena samoizolacija od 14 dana.

Obveza se ne primjenjuje na one koji su u tranzitu kroz navedene zemlje. Druga odluka se odnosi na izmjenu u javnom prometu po kojoj vozači i ostali zaposlenici i putnici moraju obavezno koristiti medicinske maske te se pridržavati općih mjera.

Poziv Milanoviću da proglasi izvanredno stanje

- To je kampanja. To su ljudi koji od prvog dana ne razumiju što se ovdje radi. To je vrlo lako pokazati s obzirom na epidemiološku situaciju. Što se tiče trenutačne situacije, mi, da ne bi došli u situaciju da se borimo s eksponencijalnim rastom donosimo mjere kao što smo donosili u prvoj fazi. Tako radimo i sada. Raste nam broj oboljelih iz ovih zemalja za koje smo uveli novi režim. Na prvo mjestu će nam biti zdravlje hrvatskih građana, rekao je Božinović.

Blaži simptomi virusa

- Većina novooboljelih ima blage i gotovo nikakve simptome. Dosta njih ima samo nalaz pozitivan bez ikakvih simptoma, rekla je Alemka Markotić.

- Bitna je količina virusa i njegova sposobnost da prodre kroz stanice. Čini se da on nije tako snažan sada, dodala je.

- Kada ste vi razmaknuti na otvorenom prostoru teže je nekome prenijeti veću količinu virusa, ali sve je to na razini percepcije.

Koronavirus u Zadru

- Provedeno je nekoliko stotina testiranja, a utvrđeno je sedam pozitivnih osoba. Zadar je stavljen pod kontrolu, rekla je epidemiologinja.

Lokalna transmisija u Zagrebu

Imamo uvid u institucije, a kolege na terenu su upoznate sa svim podacima. Osoba se bilježi prema svome prebivalištu, ali ovisi i o boravištu. Ono što je bitno jest da mreža funkcionira. Hrvatska se već neko vrijeme nalazi na popisu zemalja s lokalnom transimisijom. Virus je takav da se lako širi i prisutan je u populaciji.

Mjere za vjenčanja i veća okupljanja

Još nema promjena, ali svakako treba pohvaliti organizatore. Oni su odgovorni za svu provedbu mjera u ovakvim okolnostima.

Što se tiče mjera za vjenčanje neće biti nikakvih promjena zasad, rekla je epidemiologinja Bubaš.

Maske u javnom prijevozu

U tramvaju je nemoguće održati razmak, upravo zbog toga su maske za lice potrebne. One su neizbježne, a odgovornost je na nama, hoćemo li ući u gužvu ili sačekati drugi tramvaj.

- Ako znamo da je gužva u javnom prijevozu, možda treba krenuti 15 minuta ranije. Ljudi se na silu guraju. Nemojte to raditi, zaključila je.