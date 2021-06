Capak: Imamo 23 slučaja delta soja i to u nekoliko županija. Brže se širi i od britanskog

U Hrvatskoj je epidemiološka situacija povoljna. Premijer Andrej Plenković izvijestio je da smo jučer u Hrvatskoj prešli broj od milijun osoba cijepljenih s obje doze. Plenković je pozvao građane da ne čekaju već da se cijepe prije jeseni i zime. Struka upozorava na delta soj koji se širi Europom te se poziva na oprez. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da nema opuštanja, te pozvao građane da se cijepe.

Stožer održava konferenciju za medije.

"U posljednja 24 sata zabilježeno je 118 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 552. Među njima je 209 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. Preminule su 4 osobe. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 359 521 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 8196 preminulo, ukupno su se oporavile 350 773 osobe od toga 104 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 3 643 osobe. Do danas je ukupno testirano 2 128 519 osoba, od toga 4 009 u posljednja 24 sata. Zaključno s 24. lipnja utrošena je 2 468 051 doza cjepiva. Dosad su 1 467 772 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1 000 279 primilo obje doze. Na dan 24. lipnja utrošeno je 43 356 doza cjepiva", izvijestio je Stožer.

Povećan broj oboljelih u Zadarskoj županiji zbog košarkaške utakmice

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. U odnosu na prošli tjedan ovaj tjedan imamo pad od 25 posto. "Što se tiče Zadarske županije koja ima najvišu incidenciju, tamo nakon one košarkaške utakmice udio pozitivnih u ukupno oboljelima počeo je rasti. Za takvu situaciju, inicijalni događaj je bila utakmica, a nakon toga je bilo i nekoliko obiteljskih okupljanja. Ono što je bitno uglavnom su to mladi ljudi, 70 posto oboljeli su mlađi od 40 u Zadarskoj županiji", kazao je Capak.

"To je upozorenje da i dalje trebamo biti oprezni, jer ovakvi koraci gdje se ljudi spontano okupljaju mogu srušiti ovo zelenilo na karti ECDC-ja i ugroziti dolazak turista kojima se nadamo", kazao je.

Capak je rekao da se ljudi drže uputa koje je HZJZ izdao u vezi cijepljenja koje će biti idući tjedan tri dana. "U Zagrebu krećemo i s cijepljenjem bez naručivanja i najave. Cijepit će se cijeli dan svi oni koji dođu. Bit će maksimalni broj timova, tu seriju cijepljenja završavamo koncertom Đanija Stipaničeva", kazao je.

"Više od 3000 puta je skinuta aplikacija koja je u ovom trenutku samo na IOS sustavu, dakle na iPhoneima. Što se tiče Google Playa, očekujemo da oni stave aplikaciju u svoj Google Store, dakle nije do nas ni AKD-a", kazao je ministar Davor Božinović

"Moramo prihvatiti činjenicu da živimo u epidemiji, da se delta varijanta širi u nekim europskim zemljama. Europska agencija je prognozirala da će se ta varijanta proširiti do početka kolovoza. Mi moramo ukazati na situacije koje nisu dobre. Da se ovo, što je bilo u Zadru, dogodilo u nekim drugim mjestima, mi više ne bi bili u zelenom", kazao je Božinović.

Ne treba dopuštati masovne događaje, mora se sve kontrolirati ako se nešto organizira, dodao je ministar. "Kada brojevi počnu rasti, iako kod nas pada u zadnja dva dana, onda će epidemiološkoj službi trebati tjedni za praćenje kontakata a možda i donošenja mjera kako bi taj broj pao" kazao je Božinović.

Delta soj

"Do sada smo sekvencionirali i poslali 6486 uzoraka. Dominirao nam je UK soj, a prije nekoliko tjedana pojavio se i indijski soj. Imamo 23 uzorka koji su sekvencionirani kao delta soj. Zadnji je izvještaj došao prošli petak. Danas očekujemo rezultate od prošlog tjedna. Pojavio se u Međimurskoj, Šibensko-kninskoj, Varaždinskoj, Zagrebačkoj i Splitskoj županiji, najviše u Šibensko-kninskoj županiji. Zabrinjava li nas to? Brže se širi, od 30 do 40 posto brže od klasične varijante i nešto brže od UK varijante. Zabrinuti smo ako se kod nas proširi onda trebaju biti aplicirane epidemiološke mjere", kazao je Capak.

Nije vrijeme za opuštanje

"Prošle godine u 6. mjesecu imali smo jako povoljnu situaciju nakon karantene u proljeće, a stvar se počela pogoršavati u kolovozu. Naša situacija je sada puno povoljnija, imamo 25 posto manje zaraženih u odnosu na prethodni tjedan. To je jedan varijacija i nadam se da nam brojke neće rasti. Nama će sad u nekoliko idućih tjedana doći turisti. Tijekom sezone je kod nas pet turista na jednog stanovnika. Taj indijski soj je već za 90 posto prisutan u Britaniji, njima brojke rastu. To sve skupa, a i to da mi imamo cirkulaciju virusa, to nas sve skupa tjera da razmislimo da je važno da se prvo cijepimo jer je to rješenje za završetak epidemije, a broj dva, da se držimo mjera koje mijenjamo svakih 15 dana. Zadarski primjer na to ukazuje, nije vrijeme za opuštanje i cijepimo se", kazao je Capak.

"Oko 25 posto ljudi odbija cijepljenje, 15 do 20 posto je onih koji se dvoume. Cilj nam je ovih 25 posto, da ih uvjerimo da cijepljenjem možemo izaći iz ove krize i vratiti se u normalno. Grad Zagreb funkcionira s četiri punkta i oni su procijenili da je sada vrijeme da se krene u javni poziv", kazao je Capak.

"Građani koji dolaze iz zemalja koje su u zelenim zonama mogu putovati i prelaze granicu bez testa, ne trebaju Covid-potvrde za ulazak u EU", rekao je Capak. "Ako netko putuje u Hrvatsku koja je zelena moći će se vratiti u Austriju ili negdje drugdje bez restrikcija", dodao je Božinović

