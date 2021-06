Idući tjedan u Zagrebu cijepljenje bez naručivanja ni najave, poznato i koje će se cjepivo koristiti

U Zagrebu će se po prvi puta održati cijepljenje protiv COVID-a 19 bez najave niti naručivanja, i to već idućeg tjedna.

U ponedjeljak i utorak cijepljenje će biti održano od 9 do 15 sati, dok će se u srijedu održati dvokratno - od 8.30 do 11 pa od 16 do 19 sati, sve u prostorijama Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar na adresi Rockfellerove 4.

Koristit će se cjepivo Pfizera, a iz HZJZ-a također napominju kako kako se cijepiti mogu isključivo građani koji imaju zdravstveno osiguranje.

