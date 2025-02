Stručnjakinje: 'Na Pantovčaku je bila modna pista, a Grabar Kitarović kao da je bila kuma na firmi'

Nakon inauguracije predsjednika Zorana Milanovića u studiju Večernjeg lista gostovale su modna savjetnica Dubravka Prpić Znaor koja je komentirala odjevne kombinacije uzvanika, kao i koje su poruke poslane odabirom. Komunikologinja Ljiljana Buhač analizirala je govor tijela uzvanika, te neverbalnu komunikaciju. S njima je razgovarala novinarka Paula Hađur. Obje stručnjakinje su složne da je na Pantovčak bio modna pista. Ukazali su političarima da oni nisu zvijezde i da se moraju u skladu s tim i odijevati.

Modna kombinacija Zorana Milanovića i Sanje Musić Milanović

Prpić Znaor: Pohvalno je kada par kada imaju nešto slično, to govori o usklađenosti, ali i o podršci. To je odlična poruka. Bilo bi dobro da je tako i svaki put.

"Istaknula bih Sabinu Glasovac, ona je zapravo uvijek uzor"

Buhač: "Mi smo vidjeli da je to bila modna pista. Jadranka Kosor s velikim cvijetom, to nije za ovakvo događanje. Milanović se držao u jednom trenutku za postolje, a žene su se natjecale. Grabar Kitarović kao da je išla na firmu, kao da je kuma na firmi. Premonotono je bilo. Što se tiče zamjene cipela Kolinde Grabar Kitarović, ja bih cipele zamijenila u autu. Tomislav Tomašević došao je u zmazanim tenisicama. Tri puta sam gledala. Odijelo neću komentirati. Izgledalo je kao da ide na pogreb"

Prpić Znoar: "Netko bi se trebao baviti imidžem tih osoba. Mi njih ne gledamo kao zvijezde. Njih gledamo na drugi način. Želimo ih shavtiti ozbiljno"

Buhač: "Milanović ima osebujan stil, na osobnoj razini. Njegov karakter ne dozvoljava da bude kritiziran. Ljudi ga ne žele komentirati. Pred izbore svi hoće ostaviti dobar dojam. On je proklizavao do današnjeg događaja. Stavili su ga pod kontrolu. On je načitan, superioran. Ima jaki ego. On niti jedanput nije gledao prema supruzi, a onda je došlo do zagrljaja. Bilo je komorno, on je slobodan tip. Crna kombinacija je najbolja. Ovdje sam više doživjela da je bilo kao na modnoj pisti".

Publika je bila smrtno ozbiljna

Buhač: "Vidjeli ste kada je Milanović micao kartice, on je inače vrlo spontan i stavljati njega u gabarite. Publika je bila smrtno ozbiljna. A gospođa, je li nešto bilo prije, možemo samo nagađati. Žene su bile kao da idu na modnu pistu".

Buhač: "Nije se znalo tko se s kim treba ljubiti. Milanovića su vukli, sirota Sanja nije znala kuda će, neki su se gurali u prve redove. Ljudi su navalili hoćemo biti slikani i viđeni. U poslovnom svijetu nema ljubljenja. Zamjerila bih kada intervjue daju sudionici jednog događaja da ne ulaze u dnevnu politiku. S time se narušio identitet cijelog protokola".

Prpić Znaor: "Voljela bih kod naših političara vidjeti nenametljivost, da ih više slušamo, a ne komentiramo. Ima svega i svašta na tim fotografijama u Saboru, apeliram na tu jednu eleganciju, oni nisu zvijezde. Zagasite nijanse, ništa predekoltirano. Moraju se pogledati u ogledalo, te stvari mogu nositi u klub a ne u Sabor".