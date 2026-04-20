Svjedoci tvrde da im je policija nadopisivala iskaz iz predistrage, a jedna tvrdi i da mu je na kuću bačena bomba

Iskazima svjedoka, na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno je suđenju Dragutinu Ćelapu, bivšem čelniku SDSS-a iz Topuskog koji se tereti za ratni zločin, jer je, prema optužnici, 1991. kao pripadnik srpske paravojske hicima iz automatske puške ubio civila Marka Matijevića. Kao i na ranijim raspravama, dio svjedoka mijenjao je iskaze. Na jednoj od ranijih rasprava, svjedok Ljuban Cvjetičanin optužio je policijske istražitelje da su manipulirani njegovih iskazom, dok su jučer svjedoci Radislav Vilenica i Dragan Ivošević kazali kako je policija dodavala dijelove njihovih iskaza u predistražnom postupku premda oni takvo nešto nikada nisu izgovorili. Tvrdnje oba svjedoka odnosile su se na navode da je unutar tzv. Teritorijalne obrane Pokupsko postojala "divlja" grupa samoproglašenih specijalaca ili diverzanata. U tu skupinu, su osim Ćelapa spadali Radovan Ćelap, koji je u međuvremenu preminuo i Milan Kljajić. Prema optužnici oni su ubili Matijevića.

- Prije ispitivanja nikada nisam čuo za to i nije mi jasno od kuda ta priča - kazao je Vilenica nakon što je mu je pročitan njegov iskaz iz predistražnog postupka. Tada je iskazivao kako je prije par godina čuo da je tijekom rata postojala takva grupa. Kada ga je tužiteljica upitala zbog čega je onda potpisao zapisnik na ispitivanju kod tužiteljstva u kojemu je naveo kako ostaje kod tvrdnji iz predistrage, Vilenica koji je rekao da je mu je na kuću u Karlovcu 1991. bačena bomba. - Meni taj zapisnik nikada nije predočen. Zapisnik nisam ni dobio ni pročitao, no znam što sam iskazao - rekao je Vilenica.

Ivošević je također tvrdio da je policija mijenjala njegov iskaz. - Sjećam se svojega iskaza, ali taj dio u kojemu piše da sam rekao da je postojala specijalna grupa je dodan. Unaprijed je bio pripremljen. Na to sam upozorio policajca, no on je došao s unaprijed pripremljenim papirom te je diktirao drugom policajcu koji je sve to upisivao u zapisnik - tvrdio je Ivošević. U iskazu iz predistražnog postupka navedeno je kako je Ivošević rekao da je čuo za specijalnu grupu koja nije polagala račune nikome, i u kojoj su bili Ćelapi i Klajić. Naveo je i da je od seljana čuo da su upravo oni ubili Matijevića. Tužiteljstvo je na kraju prigovorilo Ivoševićevom iskazu kojeg je dao na raspravi jer ga je ocijenilo neistinitim i pogodujućim za optuženika.