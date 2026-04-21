Susjedi na suđenju za ubojstvo studentice: 'Zvao sam ga milo dijete','Rekao mi je da se upucala'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je novo suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu (30), optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak iz rujna 2023. godine. Iako je ranije bio osuđen na 18 godina zatvora, ta je presuda ukinuta odlukom drugostupanjskog suda zbog nedovoljno razmotrene obrane prilikom određivanja kazne. Zbog toga je postupak krenuo ispočetka pred novim sudskim vijećem. Ovoga puta sud je dopustio prisutnost novinara na pojedinim raspravama, pa i na današnjoj, kada su čitani iskazi ranije ispitanih svjedoka, uključujući roditelje Mihaele Berak.

– Mihaela je živjela s nama u stanu. Nemamo saznanja što se dogodilo kobne noći jer smo sve saznavali od policije i naknadno od njenih prijatelja. Mihaela je 20. rujna oko 16.40 sati krenula biciklom, rekla mi je ide na posao i vjerovala sam joj jer je radila kao student u Portanovi. Trebala se vratiti oko 22 sata, a kako je nije bilo do 22.30, poslala sam njezinoj prijateljici poruku je li Mihaela možda s njom u izlasku. Nije nam odgovorila. Zabrinuli smo se - ispričala je majka Jadranka Berak. Roditelji su je bezuspješno pokušavali pronaći – obišli su obližnji kafić i otišli do Portanove, misleći da je možda ostala raditi noćnu smjenu. Nakon što su kontaktirali hitnu pomoć i policiju, pozvani su u postaju gdje su doznali tragičnu vijest.

– Otišli smo do obližnjeg kafića da vidimo je li možda tamo, potom smo se odvezli do Portanove misleći da možda radi noćnu, no rekli su nam da nema nikoga tamo. Zvala sam hitnu pa policiju i tek su nam tamo rekli da dođemo do stanice. Jedna nam je policajka rekla da Mihaele više nema, da je smrtno stradala, da je propucana i da je bio nesretni slučaj. Mislila sam da je stradala slučajno, nekim hicem iz svatova dok se vraćala s posla. Pitala sam ih jesu sigurni – dodala je majka.

– Pitali su nas je li Mihaela bila ljevoruka ili dešnjak. Razdvojili su nas i ispitivali do jutarnjih sati, a da nam nisu rekli što se točno dogodilo našoj kćeri. Poslali su nas kući i tek sutradan pokazali sliku muške osobe koju mi nismo poznavali i rekli su nam da se ona s njime viđala. Istoga dana krenuli su napisi u novinama i tek tada smo saznali gdje se to dogodilo i kada. Počeli su nam se javljati i njezini prijatelji – izjavila je Jadranka Berak na sudu. Dodala je kako je obitelj bila u potpunom šoku, a njezina druga kći tri dana nije govorila. Prisjetila se i događaja s početka rujna kada se Mihaela vratila kući s ozljedama nakon izlaska.

– Pitala sam ju što se dogodilo, je li silovana, a ona je rekla da nije ništa, da je pala i udarila se – rekla je majka te dodala kako se za taj izlazak Mihaela posebno spremila. Majka je naglasila da nikada nisu čuli za Marka Smažila, iako su inače otvoreno razgovarali o Mihaelinim vezama, te da je kasnije iz poruka shvatila kako ga je skrivala.

– Nikada nam nije spomenula Marka, iako smo znali govoriti o njenim simpatijama. Kasnije sam iz poruka njenog mobitela shvatila da ga je skrivala od nas, da je od prijateljica tražila da ju 'pokrivaju' dok je s njime. Imam i glasnovnu poruku u kojemu Mihaela govori prijatelju o Marku, žali se na njega, kaže kako je nasilan, a vidjela sam i druge slične poruke. Sve su iz rujna 2023. godine – kazala je majka Jadranka. Sličan iskaz dao je i otac Ivica Berak, koji je istaknuo da su policijska pitanja upućivala na mogućnost samoubojstva.

– U policiji su nas pitali je li Mihaela bila u depresiji, je li se liječila, ima li dečka, je li imala problema. Shvatio sam da aludiraju na samoubojstvo. Nisu nam ništa htjeli reći o tome kako je stradala. Tek sutradan popodne su nam počele dolaziti poruke od njenih prijateljica koje su spominjale ime Marka Smažila. Policija je dala priopćenje tek poslije kada smo mi počeli slagati kockice – kazao je otac. Kasnije je, prilikom identifikacije, patolog isključio mogućnost samoubojstva zbog smjera hica.

– Kako je vrijeme odmicalo saznavali smo nove informacije o Marku, da su Mihaelu savjetovali da se makne od njega, da nitko nije imao lijepo mišljenje o njemu. Prijateljice su rekle da je on bio neugodan. Mihaela je prije toga imala dečka koji je dolazio kod nas kući, uvijek smo o tome razgovarali, nije bilo tajni. No, za Marka nismo znali – kazao je tada Ivica.

Na sudu su svjedočili i susjedi iz zgrade u kojoj je Smažil stanovao. Jedna od njih, Ana Kapošin, opisala ga je kao mirnu i susretljivu osobu te ispričala što je vidjela te večeri.

– Poznavala sam Marka Smažila godinu dana. Njegov stan je ispod mog. Često smo se družili nakon što sam doselila, pomagao mi je oko poslova u stanu, bili smo prijatelji. On je dobra i pozitivna osoba, zaštitnički nastrojen, uvijek spreman pomoći. Nekada smo išli na piće. Te večeri 20. rujna, došla sam kući oko 22 sata i vidjela vozilo Hitnu ispred zgrade. Vidjela sam Smažila na hodniku, hodao je izbezumljeno, pitala sam ga što se dogodilo, a on je rekao 'upucala se'. Ispred zgrade je bilo dosta policije, sve je dugo trajalo. Kasnije sam sama zaključila da se u njegovom stanu upucala djevojka jer sam znala da se viđa s njom obzirom da mi je dva tjedna prije toga događaja rekao da ima djevojku Mihaelu Berak, da su bili intimni, da je dolazila k njemu u stan, donosila mu je nekada kavu dok je radio – ispričala je susjeda. Opisala je i njihov odnos te poruke koje joj je Smažil pokazivao.

– Čitao mi je i poruke koje mu je ona slala, bile su dosta djetinjaste i nezrele, rekla sam mu da je ona dosta mlada i nije za njega. Povrijedila ga je njezina poruka u kojoj je ona napisala 'da si traži druge kurve' pa mi je nakon toga rekao da su prekinuli, ali su se kasnije i pomirili. Viđali su se nekoliko tjedana – rekla je na sudu Ana Kapošin dodajući kako Marko nikada nije bio agresivan, posesivan ni ljubomoran. Rekla je i da je znala da Marko ima službeni pištolj, ali da se nije njime hvalio niti ga pokazivao. Čak je i preko interneta, kaže, kupio poseban sef u kojemu ga je držao. Slične izjave dali su i ostali susjedi, uključujući Peđu Davidovića.

– Zvao sam ga 'milo dijete'. Nisam primjetio da je kod nega dolazila djevojka, bio je stidljiv – rekao je Davidović dodajući kako je spavao u vrijeme kada se dogodilo ubojstvo te da je čuo tek prasak koji ga je probudio.

Većina susjeda isticala je da Smažila poznaju kao smirenu i pristojnu osobu te da im je teško povjerovati da bi nekoga namjerno ubio. Među njima je bio i zapovjednik DVD-a Bruno Zvonarić.

– Živim nasuprot stanu Marka Smažila na drugom katu. Za njega ne mogu reći ništa loše jer je uvijek bio pristojan i dobro raspoložen. Nikada ga nisam vidio ljutitog ili svadljivog. Jednom sam ga vidio s djevojkom u liftu nekoliko mjeseci prije događaja. O događaju ne znam ništa osim da smo primjetili policiju u zgradi. Nismo čuli nikakvu vrisku ni buku. Bio sam šokiran kada sam čuo što se dogodilo – kazao je Bruno Zvonarić, zapovjednik DVD-a. Također je rekao kako je Smažilu, nakon događaja, oduzet stan i više nije član DVD-a. Suđenje se nastavlja sutra čitanjem iskaza policijskih službenika koji su obavljali očevid.