MINISTAR ODUŠEVLJEN

FOTO/VIDEO Anušić posjetio ročnike u Kninu: 'Mladi su prepoznali važnost služenja svojoj domovini'

Foto: MORH/F. Klen
1/33
VL
Autor
Večernji.hr
21.04.2026.
u 18:16

Od svibnja u vojarni u Kninu na obuci još 100 ročnika, tako se ukupni kapacitet diže s 800 na 900 ročnika. Od kolovoza se pak kapacitet povećava s 900 na 1000 ročnika po naraštaju

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić posjetio je danas ročnike na temeljnom vojnom osposobljavanju (TVO) koji vojnu obuku polaze u vojarni u Kninu. Prvih 800 ročnika na obvezno vojno osposobljavanje u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi ušlo je 9. ožujka i sada su pri kraju dvomjesečnog TVO-a. Ministar se tijekom obilaska vojarne "General Andrija Matijaš-Pauk", gdje se obučava 200 ročnika, upoznao s dosadašnjom provedbom obuke, što su sve ročnici dosad svladali te je imao priliku i osobno pratiti vojno uvježbavanje ročnika. Danas su ročnici vježbali upravljati dronovima kao i taktiku na poligonu, kretanje na bojištu te izvlačenje ranjenika.

Ministar je u kninskoj vojarni obišao i radove na proširenju smještajnih kapaciteta budući da se u toj vojarni već od 18. svibnja, kada dolazi sljedeći naraštaj ročnika, kapacitet povećava za obuku još 100 ročnika. To znači da će se u vojarni u Kninu već od idućeg mjeseca umjesto 200, obučavati 300 ročnika. Tako će idući naraštaj - uz 400 ročnika i ročnica u Požegi te 200 u Slunju - činiti ukupno 900 ročnika. Za treći uputni rok u mjesecu kolovozu kapacitet TVO-a podići će se za još dodatnih stotinu ročnika, i to u vojarni u Vinkovcima, pa će se tada na služenje vojne obuke pozvati ukupno 1000 ročnika. Ministarstvo obrane i Oružane snage RH tako će u samo nekoliko mjeseci od uvođenja TVO-a kapacitet obuke ročnika po naraštaju podići s 800 na 1000. Kapaciteti se povećavaju i zbog odličnog odaziva mladih ljudi na TVO jer se za prvi naraštaj prijavilo čak 446 dragovoljaca, odnosno više od 55 posto od ukupno 800 ročnika, a na 354 pozvanih mladića koji podliježu obvezi služenja bilo je samo 10 prigovora savjesti.

Foto: MORH/F. Klen

Ministar Anušić izrazio je zadovoljstvo kako protječe temeljno vojno osposobljavanje te je još jednom zahvalio pripadnicima Oružanih snaga RH kao i načelniku Glavnog stožera OSRH general-pukovniku Tihomiru Kundidu na uspješnoj provedbi vojne obuke. "Još jednom sam se uvjerio da su mladi ljudi u Hrvatskoj itekako prepoznali važnost služenja svojoj domovini kao i koliko je važno i korisno naučiti osnovne vojničke vještine. Samo u vojsci mogu se naučiti određene vještine i taktike, ali i kako ostati smiren i hladne glave kada je najteže, a sve to u kriznoj situaciji spašava život. Sve što sam danas imao priliku vidjeti još je jedna potvrda koliko smo uspješno proveli projekt povratka obveznog vojnog osposobljavanja. Hrvatska na to može biti ponosna jer je vojnu obuku uspješno i u relativno kratkom roku vratila prije mnogih članica NATO-a i Europske unije", poručio je ministar Anušić.

General-pukovnik Kundid istaknuo je kako Oružane snage RH profesionalno i odgovorno provode temeljno vojno osposobljavanje te je naglasio da su ročnici i ročnice motivirani za vojnu obuku. "Program TVO-a po kojem se ročnici obučavaju pokazao se kroz primjenu dobro dimenzioniranim te će ishodi obuke ispuniti postavljene ciljeve. Najvažnije, ročnici će kroz TVO dobiti iskustva i novu dimenziju vrijednosti. Razvit će nove vještine, podići razinu svojih psiho-fizičkih sposobnosti i postat će snažniji, odlučniji i sigurniji u sebe. Kroz TVO Oružane snage dobivat će mlade i vojno osposobljene generacije koje će oplemeniti pričuvnu komponentu, a dio ročnika će vojnu profesiju odabrati kao svoj poziv i postati djelatne vojne osobe", poručio je general-pukovnik Kundid.

