POPRAVLJEN NAFTOVOD

Zelenski objavio: 'Naftovod Družba je spreman za nastavak rada', traži deblokadu 90 milijardi eura iz EU

Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
21.04.2026.
u 18:25

Zelenski je dodao da Ukrajina, čiji ratni proračun uvelike ovisi o stranom financiranju, očekuje isplatu novca kako je dogovoreno nakon popravka naftovoda

Naftovod Družba kojim se ruska nafta doprema u Europu spreman je za nastavak rada, rekao je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, signalizirajući da Kijev sada očekuje deblokadu paketa pomoći od 90 milijardi eura. "Ukrajina je završila popravke na dijelu naftovoda Družba koji je oštećen u ruskom napadu. Naftovod može nastaviti s radom", napisao je Zelenski na X-u. Obustava protoka izazvala je ogorčenje Mađarske i Slovačke, koje i dalje ovise o uvozu ruske nafte.

Mađarska vlada u odlasku bila je zaprijetila da će kao odgovor ukinuti energetsku pomoć Ukrajini, a premijer na odlasku Viktor Orban dugo je blokirao paket pomoći Kijevu koji je dogovorila Europska komisija. Zelenski je dodao da Ukrajina, čiji ratni proračun uvelike ovisi o stranom financiranju, očekuje isplatu novca kako je dogovoreno nakon popravka naftovoda Družba. "Povezujemo to s deblokiranjem europskog paketa pomoći Ukrajini, koji je već odobrilo Europsko vijeće", rekao je. Kremlj je u utorak izjavio da je Rusija u tehničkom smislu spremna nastaviti protok nafte kroz naftovod.

SV
So_vie
18:30 21.04.2026.

Brzo ga Zelenski popravi!

