Nekoć je bio najveći Trumpov zagovornik, a sada sebe proklinje što je Trumpu pomagao

Tucker Carlson, desničarski komentator koji se razišao s predsjednikom Donaldom Trumpom zbog rata u Iranu i postao meta predsjednikovih napada, ispričao se za svoju ulogu u pomaganju u njegovom izboru za predsjednika SAD-a, prenosi Forbes. Carlson je u podcastu u kojem je razgovarao sa svojim bratom i bivšim Trumpovim piscem govora Buckleyjem Carlsonom, rekao je da će ga njegova podrška Trumpu “mučiti” još “dugo vremena”. Pri čemu se ispričao slušateljima što ih je "doveo u zabludu" o predsjedniku. “U ovo smo svakako upleteni,” rekao je Carlson, priznajući da je vodio kampanju za njega, dok je njegov brat pisao govore za Trumpa 2015. godine, nazvavši to trenutkom za “suočavanje s vlastitom savješću”.

On je dodatno pojačao svoje kritike oko rata s Iranom, istaknuvši kako je očito da Trump nije imao nikakav plan i da je "bio potpuno svjestan da je to izdaja njegovih izričitih obećanja tijekom 10 godina da to neće učiniti”. Buckley Carlson nazvao je Trumpa “nekontroliranim, megalomanskim, destruktivnim predsjednikom”, pri čemu je sugerirao da bi Kongres trebao razmotriti aktiviranje 25. amandmana. Inače, taj amandman definira predsjedničko nasljeđivanje i omogućio bi članovima vlade i potpredsjedniku da uklone predsjednika s dužnosti, ako se procijeni da nije sposoban obnašati je. Buckley Carlson rekao je da nije ludo predložiti korištenje 25. amandmana ako zemlja “trpi veliku i dugotrajnu štetu, što se čini da jest”. Njegov brat se, s druge strane, nije do kraja složio s tim potezom, ali je rekao kako je "prvi korak prema iskupljenju sebe i svoje zemlje je reći istinu, kakvom god je smatrao.

Na drugim mjestima u epizodi, oba Carlsona kritizirala su Trumpa zbog njegove nelojalnosti prema bivšoj zastupnici Marjorie Taylor Greene, načina na koji je njegova administracija postupala s Epsteinovim dokumentima te zbog toga što nije pokazao “dovoljno stvarne empatije ili usmjerenosti na pronalaženje ubojica Charlieja Kirka”. Carlson, koji je veći dio Trumpove političke karijere bio voditelj na Fox Newsu, dugo je bio zagovornik predsjednika. “Glasat ću za Trumpa, i ako ga osude, poslat ću mu maksimalne donacije i predvodit ću prosvjede,” rekao je Carlson 2023. godine, nakon što je Trump optužen u slučaju isplate za šutnju. Carlson je također intervjuirao Trumpa u kolovozu 2023., dok je Trump preskočio debatu republikanskih predsjedničkih kandidata. No pukotine u njihovom odnosu pojavile su se prošlog ljeta nakon što je Izrael pokrenuo napade na Iran. Carlson je rekao da je Trump bio “sudionik” u vojnoj eskalaciji i upozorio ga da se drži podalje od uključivanja. Trump je Carlsona nazvao “čudakom” i tvrdio da ga je kasnije nazvao i ispričao se.

No Carlsonove kritike su se pojačale nakon što su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran u veljači, što je dovelo do potpunog raskida s predsjednikom. Carlson je rat s Iranom nazvao “najvećom pogreškom” koju je Trump, ili bilo koji drugi predsjednik u njegovu životu, napravio, sugerirajući da je Trump “rob” Izraela i njegovog premijera Benjamina Netanyahua. Kao odgovor na Carlsonove izjave, Trump ga je više puta napao u objavama na Truth Socialu. “Tucker je osoba s niskim IQ-om – uvijek ga je lako pobijediti i jako je precijenjen!!!” napisao je Trump prošlog tjedna. U objavi ranije ovog mjeseca, Trump je rekao da su Carlson i drugi desničarski kritičari rata s Iranom “glupi ljudi” koji traže “jeftinu promociju” za svoje podcaste.

Inače, Carlson je samo jedan od nekoliko istaknutih konzervativnih glasova koji su se razišli s Trumpom zbog rata s Iranom, stvarajući podjele unutar MAGA pokreta. Voditelji podcasta Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones, svi koji su prethodno podržavali Trumpa, postali su istaknuti kritičari rata s Iranom. Kelly je više puta napala rat, rekavši u ožujku da američki vojnici koji su poginuli nisu umrli za Sjedinjene Države, već su “umrli za Iran ili Izrael”.

Jones, koji je teoretičar zavjere i osnivač Infowarsa, pozvao je republikance da napuste Trumpa zbog Irana, upozoravajući da će zbog toga trpjeti na izborima na sredini mandata. Joe Rogan, koji se opisuje kao ni desničar ni ljevičar, ali je podržao Trumpa 2024., također je rekao da je Trump prekršio svoja obećanja “Amerika na prvom mjestu” pokretanjem rata s Iranom.