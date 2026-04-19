Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POKUŠAJ UBOJSTVA

Pijan posegnuo za pištoljem: Policija otkrila detalje o muškarca koji je zapucao na ženu u Sesvetama

policijska traka
ilustracija
VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
19.04.2026.
u 14:13

Protiv osumnjičenog podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji

Zagrebačka policija osumnjičila je 57-godišnjaka za pokušaj ubojstva 55-godišnje članice obitelji u čijem je smjeru prije dva dana na području Sesveta ispalio dva hica u namjeri da je usmrti.

Članica obitelji nije ozlijeđena, a kriminalističko istraživanje nad muškarcem provedeno je zbog sumnje u počinjenje teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, izvijestila je policija.

Protiv osumnjičenog podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Osumnjičeni je prema dosad utvrđenom bio u vidno alkoholiziranom stanju kada je u petak oko 10,30 sati na području Sesveta, u kući, iz vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru članice obitelji nakon čega je uhićen.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka

osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

Egipćanin u dvije godine svladao hrvatski i pokrenuo posao: 'Ovdje sam pronašao život, ne samo novac'
Ključne riječi
PU zagrebačka Sesvete pucnjava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!