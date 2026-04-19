Pijan posegnuo za pištoljem: Policija otkrila detalje o muškarca koji je zapucao na ženu u Sesvetama

Zagrebačka policija osumnjičila je 57-godišnjaka za pokušaj ubojstva 55-godišnje članice obitelji u čijem je smjeru prije dva dana na području Sesveta ispalio dva hica u namjeri da je usmrti.

Članica obitelji nije ozlijeđena, a kriminalističko istraživanje nad muškarcem provedeno je zbog sumnje u počinjenje teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, izvijestila je policija.

Protiv osumnjičenog podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Osumnjičeni je prema dosad utvrđenom bio u vidno alkoholiziranom stanju kada je u petak oko 10,30 sati na području Sesveta, u kući, iz vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru članice obitelji nakon čega je uhićen.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka

osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/