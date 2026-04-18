DRŽAVLJANIN UKRAJINE

Policija uhitila lažnog doktora na Bajakovu: Umirovljenici iz Đakova 'izbio' 70 tisuća eura iz džepa

Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.04.2026.
u 07:57

Na graničnom prijelazu Bajakovo 16. travnja u kasnim večernjim satima policija je kontrolirala 33-godišnjeg državljanina Ukrajine, za kojim je, kako je utvrđeno tijekom postupanja, bila raspisana potraga zbog sumnje u kazneno djelo. Muškarac je odmah uhićen te priveden u prostorije Policijske postaje Đakovo, javljaju iz PU osječko-baranjske.

Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, provedena je pretraga tijekom koje je pronađeno i oduzeto više od 10.000 eura i 200 američkih dolara, kao i drugi predmeti povezani s kaznenim djelom.

Kriminalističkim istraživanjem koje su proveli policijski službenici Policijska uprava osječko-baranjska utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni 9. travnja počinio prijevaru, pri čemu je oštetio 80-godišnju ženu s područja Đakova za oko 70.000 eura.

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku, gdje će protiv njega biti nastavljen daljnji postupak.

