Jezivi slučaj u Zagrebu, muškarac pronašao sjekiru u ulaznim vratima: 'Strah nas je, ne znamo kakvu poruku netko time šalje'

Zagrebačka policija istražuje neobičan incident u Dubravi, nakon što su stanari jedne obiteljske kuće prijavili da su u ulaznim vratima zatekli zabodenu sjekiru, piše 24sata. Kako su potvrdili iz policije, zaprimljena je dojava o oštećenju vrata, a okolnosti događaja još se utvrđuju. U incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih.

Vlasnik kuće u trenutku događaja nije bio kod kuće, no njegov šogor, koji se nalazio unutra, čuo je udarac tijekom noći. Kako u blizini postoji kafić, nije odmah posumnjao da se radi o nečemu ozbiljnom. Tek sljedećeg jutra, kada je krenuo kroz kuću, primijetio je da je u vratima zabodena sjekira.

„Kad me nazvao i kad sam došao, nisam mogao vjerovati. Naravno da nas je strah, ne znamo kakvu poruku netko time šalje. Da su vrata zalivena bojom, još bi čovjek pomislio da je neka šala, ali ovo je stvarno uznemirujuće“, rekao je vlasnik. Policija nastavlja s istragom kako bi utvrdila tko stoji iza ovog nesvakidašnjeg i uznemirujućeg čina.