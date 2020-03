U Hrvatskoj 56 novooboljelih od koronavirusa, oporavilo se 37 osoba

Nacionalni Stožer civilne zaštite objavio je nove informacije o broju zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj.

– Od jučer u RH imamo 56 novih detektiranih bolesnika, što daje brojku od ukupno 551 bolesnika. To znači da je u proteklih 24 sata oboljelo 70 novih bolesnika, što je s epidemiološke strane zadovoljavajući podatak jer smo u fazi linearnog rasta – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. Učinjena su 4482 testiranja, u zadnja 24 sata 524 testiranja, prosječna dob oboljelih je 48,02 godine, 54 posto oboljelih su muškarci, a 46 posto žene.

– Zadnja je preminula gospođa iz Slavonskog Broda, ona je 55. godište i bila je onkološki bolesnik. Suosjećamo s njihovim obiteljima. Ono što daje nadu jest da je oporavljeno 37 osoba u RH. Nadajmo se da će najveći dio u ovom trenutku pokazati znakove oporavka. Ovaj podatak ulijeva nadu, nadam se da će našim zajedničkim naporima doći do toga – rekao je ministar.

Ministar Davor Božinović pojasnio je dvije odluke o izuzećima u ograničenju rada dviju vrste trgovina.

– Građani se sve više i bolje pridržavaju uputa koje je izdao Stožer. Prva odluka odnosi se na dopuštenje rada određenih specijaliziranih trgovina u sastavu tržnica kako bi se povećao kapacitet opskrbe hrvatskih građana, a s druge strane pomoglo hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji. To su dućani koji prodaju hranu, higijenske artikle i lijekove, veterinarsko-medicinsku opremu, poljoprivredne ljekarne i dućani koji prodaju hranu za životinje – rekao je Božinović.

– Drugo izuzeće odnosi se na rad prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal i to za područje grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije i to zbog prodaje materijala koji je potreban za saniranje posljedica potresa. Pokazuje se ono što govorimo od prvog dana, svaki dan pratimo situaciju, dokle god postoji linearni rast, mi ćemo popuštati mjere kako bismo sve više i sve optimalnije funkcionirali u ovim uvjetima koji su izvanredni – dodao je Božinović. Odluke na snagu stupaju danas, no očekivati je da te trgovine s radom počnu sutra ujutro.

Na konferenciji je upozoreno i na prevarante koji se predstavljaju kao volonteri Crvenog križa.

– Ne otvarajte vrata nikome tko od vas traži novac – upozorio je izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.

Dr. Alemka Markotić kazala je kako je trenutačno osam osoba na respiratoru.

– Supruga umrlog leži na običnom odjelu, nije životno ugrožena, među lakše do srednje teškim je bolesnicima, nadajmo se da će tako ostati – rekla je.

Ministar Božinović rekao je da je 781 osoba uhvaćena u kršenju mjere samoizolacije te je policija o tome obavijestila Državni inspektorat.

– Radimo na organizaciji testiranja što većeg broja svih zdravstvenih djelatnika. Bit će dana i uputa da svim zdravstvenim radnicima prije stupanja na dužnost bude izmjerena temperatura i neke druge mjere – rekao je ministar Beroš.

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, kazao je pak kako su prije dosta vremena izdali uputstvo za sve ustanove socijalne skrbi te da će te mjere sada pojačati. Rekao je i kako trenutačno nema brojku koliko je pacijenata zaraženo koronavirusom na liječenju u bolnici, a koliko kod kuće, no kaže da ih je manji broj u samoizolaciji kod kuće.

