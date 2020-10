USKOK proširio istragu na još jednu osobu koja je Kovačeviću sakrila 4,5 milijuna kn

Dragan Kovačević, bivši šef uprave Janafa, očito je bio vrlo uspješan u onom što je radio. Pa je zaradio dovoljno novca da si kupi poveći broj nekretnina. Osim toga, očito je imao i podosta gotovine, koju je, kako se sumnja, neposredno prije uhićenja, sakrio kod poznanika.

Jer nakon što je prije nekoliko dana pretragom garaže u vili Kovačevićevog prijatelja u Samoboru nađen Kovačevićev automobil u kojem je bilo gotovo milijun eura, sada je nađeno još skrivenog novca. Konkretnije radi se o 2,6 milijuna kuna, 247.200 eura i 20.000 švicarskih franaka, odnosno ukupno oko 4,6 milijuna kuna.

Novac je, kako je priopćio USKOK, nađen u stanu osobe, na koju je sada u aferi Janaf proširena istraga. Ta osoba se zajedno s Kovačevićem sumnjiči za pranje novca i poticanje na pranje novca.

Kovačević se u proširenju istrage sumnjiči da je novac sakrio nakon što je doznao da se priprema njegovo uhićenje. To mu je netko dojavio, a tko MUP navodno istražuje. No prije no što je uhićen 17. rujna, Kovačević se pokušao riješiti svega za njega inkriminirajućeg pa je mobitele bacio u Savu, a novac je, kako se sumnja, pokušao sakriti drugdje. Tako je došao do svog poznanika koji je sada s njim suosumnjičen.

Zatražio ga je da mu sakrije novac, na što je ovaj pristao. U svom je stanu tako sakrio spomenutih 2,5 milijuna kuna, 247.200 eura te 20.000 švicarskih franaka. No nakon što je Kovačević uhićen i pritvoren, istražitelji su očito doznali za njegove pokušaje da sakrije novac, za koji se sumnja da potječe od kaznenog djela. Pa je prvo pretražena garaža Kovačevićevog prijatelja u Samoboru gdje je koncem prošlog tjedna nađeno Kovačevićevo vozilo i u njemu novac. Tih gotovo milijun eura istražitelji vjerojatno još nisu stigli ni prebrojati, kada su otkrili novo Kovačevićevo skrovište, odnosno stan njegovog poznanika. Nakon što su ga pretražili, novac su izuzeli.

Za pretpostaviti je da će se u daljnjem tijeku istrage pokušati ustanoviti od kuda taj novac potječe, odnosno zašto je toliku količinu gotovine skrivao okolo umjesto da je drži na bankovnom računu. USKOK je nakon pokretanja istrage protiv Kovačevića i ostalih osumnjičenih u aferi Janaf zatražio da mu se blokira imovina. Inače, tijekom protekla dva tjedna u političkom prepucavanju između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, jedno od pitanja koje se postavljalo bilo je i zašto Kovačević nije uhićen čim mu je na Martinje lani, kako se sumnja, Krešo Petek navodno predao 1,96 milijuna kuna mita.

Po predsjedniku Milanoviću, USKOK i policija morali su odmah djelovati, a ne provoditi istragu još dodatnih 10 mjeseci. U javnosti se naklapalo i da će se teško dokazati da je Petek dao mito Kovačeviću. No s obzirom na količinu skrivenog novca koji je nađen to i ne bi trebalo biti tako teško dokazivo.

Dovoljno je samo da se usporede serijski brojevi novčanica koje su podignute u Petekovoj banci sa serijskim brojevima novčanica koje je Kovačević pokušao sakriti po prtljažnicima automobila i tuđim stanovima. I ako se ti brojevi budu poklapali, istražitelji će imati poprilično čvrst dokaza da je do primopredaje novca i stvarno došlo.

U međuvremenu dok se istražuje gdje je sve Kovačević sakrio novac, on je u Remetincu zajedno s Petekom, Draženom Barišićem, Vinkom Grgićem, Vladom Zorićem, Damirom Vrbancom, Vatroslavom Sablićem, Ljubomirom Perušićem i Mirjanom Prodan. Ostali osumnjičeni, Tomislav Jelisavac, Zvonko Maras i Katrina Gašparac su pušteni da se brane sa slobode, nakon što su nadopunili obrane, dok se Iva Šuler od početka brani sa slobode.