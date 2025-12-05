Je li Turudić u Dnevniku HRT-a lagao o Grmojinoj kaznenoj prijavi?

Polemizirajući na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe s Mišelom Jakšićem (SDP), jer je izjavio da Odbor za pravosuđe traži deklasifikaciju povjerljivog dokumenta o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, koji pet dana kola po nacionalnim dnevnicima, Nikola Grmoja (MOST) uzvratio mu je da dokument nije završio niti u jednom mediju i to zahvaljujući njemu kao predsjedniku Odbora za pravosuđe. Rekao je i kako je pitanje što bi bilo da je netko drugi bio na njegovu mjestu, pa je ustvrdio kako bi vrlo vjerojatno dokument kolao po medijima. Međutim, kad je Jakšić naknadno ponovno dobio riječ, prigovorio je Grmoji: "Pa vi ste prvi istu večer u Dnevniku Nove TV rekli 'to što sam vidio ne ide kandidatkinji Matić u prilog'", rekao je Jakšić.
