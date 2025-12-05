Naši Portali
IPAK JE NAĐENA 'GRMOJINA' PRIJAVA

Je li Turudić u Dnevniku HRT-a lagao o Grmojinoj kaznenoj prijavi?

Marinko Jurasić
05.12.2025.
u 17:29

Kad smo Turudića suočili s medijskim objavama o Grmojinoj prijavi za Fortenovu, po datumu objava u DORH-u su našli parafom potpisanu prijavu "zastupnika u Hrvatskom saboru"

Polemizirajući na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe s Mišelom Jakšićem (SDP), jer je izjavio da Odbor za pravosuđe traži deklasifikaciju povjerljivog dokumenta o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, koji pet dana kola po nacionalnim dnevnicima, Nikola Grmoja (MOST) uzvratio mu je da dokument nije završio niti u jednom mediju i to zahvaljujući njemu kao predsjedniku Odbora za pravosuđe. Rekao je i kako je pitanje što bi bilo da je netko drugi bio na njegovu mjestu, pa je ustvrdio kako bi vrlo vjerojatno dokument kolao po medijima. Međutim, kad je Jakšić naknadno ponovno dobio riječ, prigovorio je Grmoji: "Pa vi ste prvi istu večer u Dnevniku Nove TV rekli 'to što sam vidio ne ide kandidatkinji Matić u prilog'", rekao je Jakšić.

prijava DORH Nikola Grmoja Ivan Turudić

SA
samohrvatska
17:50 05.12.2025.

A je li Maja Sever lagala, kada je izjavila da je dotični Sirijac bio sa malom djevojčicom a onda je tu curicu hrvatska policija poslala natrag u BiH? Poslije se saznala istina, da je taj Sirijac u Sarajevu bio registriran bez djevojčice.

Avatar Zvonu zvona svete Stošije
Zvonu zvona svete Stošije
17:39 05.12.2025.

Kremenka je malo teže pratiti.

