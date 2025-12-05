Naši Portali
OČEVID U TIJEKU

U Dunavu pronađeno mrtvo tijelo, na terenu policija i vatrogasci

Sotin: Potraga za nestalima u rijeci Dunav kod Sotina.
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.12.2025.
u 18:18

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, vatrogasci i mrtvozornik.

U Vukovaru, danas poslijepodne u 16.05 sati stigla je dojava da je u rijeci, na ušću Vuke u Dunav, uočeno mrtvo tijelo. Prema informacijama iz PU vukovarsko-srijemske, na teren su odmah upućeni policijski službenici, vatrogasci i mrtvozornik.

Dolaskom na mjesto događaja policija je potvrdila istinitost dojave. Tijelo je izvučeno iz vode, a prostor je osiguran radi provođenja očevida koji bi trebao rasvijetliti okolnosti ovog tragičnog pronalaska.

Iz policije zasad ne iznose detalje o identitetu osobe niti o mogućim uzrocima smrti. Očevid je u tijeku.
Ključne riječi
policija PU vukovarsko-srijemska dunav

