U Dunavu pronađeno mrtvo tijelo, na terenu policija i vatrogasci

U Vukovaru, danas poslijepodne u 16.05 sati stigla je dojava da je u rijeci, na ušću Vuke u Dunav, uočeno mrtvo tijelo. Prema informacijama iz PU vukovarsko-srijemske, na teren su odmah upućeni policijski službenici, vatrogasci i mrtvozornik.
Dolaskom na mjesto događaja policija je potvrdila istinitost dojave. Tijelo je izvučeno iz vode, a prostor je osiguran radi provođenja očevida koji bi trebao rasvijetliti okolnosti ovog tragičnog pronalaska.
Iz policije zasad ne iznose detalje o identitetu osobe niti o mogućim uzrocima smrti. Očevid je u tijeku.
