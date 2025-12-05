U Dunavu pronađeno mrtvo tijelo, na terenu policija i vatrogasci

U Vukovaru, danas poslijepodne u 16.05 sati stigla je dojava da je u rijeci, na ušću Vuke u Dunav, uočeno mrtvo tijelo. Prema informacijama iz PU vukovarsko-srijemske, na teren su odmah upućeni policijski službenici, vatrogasci i mrtvozornik.

Dolaskom na mjesto događaja policija je potvrdila istinitost dojave. Tijelo je izvučeno iz vode, a prostor je osiguran radi provođenja očevida koji bi trebao rasvijetliti okolnosti ovog tragičnog pronalaska.

Iz policije zasad ne iznose detalje o identitetu osobe niti o mogućim uzrocima smrti. Očevid je u tijeku.