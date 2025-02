USKOK ga tereti da je na račun općine pojeo i popio 40.864 eura, Vinko Zulim niječe krivnju

Bivši HDZ-on načelnik kaže da nije kriv, a sadašnji, za sada, ne postavlja imovinsko pravni zahtjev, iako je postupcima bivšeg načelnika, barem kako tvrdi USKOK, općina kojoj su oba bili ili jesu načelnici oštećena za 40.864 eura. Tako bi se u najkraćim crtama mogao opisati početak suđenja Vinku Zulimu, bivšem dugogodišnjem HDZ-ovom načelniku Općine Seget, kojeg USKOK tereti za zloporabu položaja i krivotvorenje isprave jer je na račun općine pio i jeo, a sve to su plaćali - porezni obveznici. Prema optužnici, to za što ga se tereti, počinio je od siječnja 2017. do 31. prosinca 2018., a USKOK navodi da je koristio ovlasti koje je imao te je službenom karticom plaćao troškove hrane i pića, koji nisu bili reprezentacija, već se radilo o privatnim Zulimovim troškovima. Računi su plaćani po ugostiteljskim objektima u Trogiru, Šibeniku, Segetu, Vranjicu te Boraji, a Zulim prije no što bi računi bili plaćeni, potpisivao da je riječ o troškovima reprezentacije, iako je znao da se radi o njegovim privatnim troškovima. Osim toga, službenom karticom općine je platio i proslavu jedne od svojih izbornih pobjeda. USKOK smatra da je 40.864 eura, iznos za koji je oštećena općina Seged, ali i da je riječ o protupravno stečenoj imovinskoj koristi, te traži da se taj iznos oduzme Zulimu u slučaju osuđujuće presude.

Zulim je zanijekao krivnju, a raspravi je nazočio i Ivo Sorić (HDZ), sadašnji načelnik Općine Seget, koji predstavlja općinu. No općina za sada nije sigurna hoće li postavljati imovinsko pravni zahtjev, odnosno kažu da će čekati da vide kako će se dokazni postupak razvijati. A razvijat će se tako da će se u nastavku suđenja pročitati materijalna dokumentacija u spisu, saslušati 40-ak svjedoka i financijsko - knjigovodstveni vještak. Inače, suđenje Zulimu je na zahtjev njegove obrane delegirano sa Županijskog suda u Splitu na Županijski sud u Zagrebu. Razlog je što su na nekim službenim proslavama općine Seget nazočili i neki splitski suci, pa se htio izbjeći mogući sukob interesa.

