Useljavanje se mora zaslužiti doprinosom zemlji, a ne plaćanjem krijumčarima

“Dvije europske zemlje, Velika Britanija i Portugal, najavile su pooštravanje uvjeta za stjecanje prava na boravak, posebno za ilegalne migrante. Keir Starmer, premijer Velike Britanije, izjavio je da neće biti "zlatne karte" za ostanak u Velikoj Britaniji, već da oni koji ondje žele živjeti svoj ostanak moraju zaslužiti. Sljedeća je važna mjera ukidanje automatskog prava na spajanje obitelji za one koji dobiju azil, s time da je podnošenje novih zahtjeva za postojeći program spajanja izbjegličkih obitelji obustavljeno još u rujnu.
