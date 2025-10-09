Naši Portali
KRAJ NEODGOVORNE IMIGRACIJE

Useljavanje se mora zaslužiti doprinosom zemlji, a ne plaćanjem krijumčarima

Autor
Zoran Vitas
09.10.2025.
u 13:32

Naglašava se potreba "kontroliranja i reguliranja priljeva migranata kako bi ih se moglo humano integrirati"

“Dvije europske zemlje, Velika Britanija i Portugal, najavile su pooštravanje uvjeta za stjecanje prava na boravak, posebno za ilegalne migrante. Keir Starmer, premijer Velike Britanije, izjavio je da neće biti "zlatne karte" za ostanak u Velikoj Britaniji, već da oni koji ondje žele živjeti svoj ostanak moraju zaslužiti. Sljedeća je važna mjera ukidanje automatskog prava na spajanje obitelji za one koji dobiju azil, s time da je podnošenje novih zahtjeva za postojeći program spajanja izbjegličkih obitelji obustavljeno još u rujnu.

Ključne riječi
Keir Starmer migracija Velika Britanija Portugal

