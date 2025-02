Urušava se situacija za ukrajinskog predsjednika: 'Najbolje bi bilo da Zelenski odmah pobjegne'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ima malo, ako uopće ima, zagovornika u najužem krugu predsjednika Trumpa, dok njihova sve lošija međusobna dinamika prijeti urušavanju Kijevove pozicije u mirovnim pregovorima s Rusijom. Već ionako krhki odnos između dvojice čelnika ovaj je tjedan prerastao u otvoreno neprijateljstvo nakon što je ukrajinski predsjednik odbio početni američki prijedlog da preda 50% rijetkih zemnih elemenata svoje zemlje SAD-u kao oblik otplate za vojnu pomoć — istovremeno kritizirajući Trumpove izaslanike zbog sastanaka s ruskim diplomatima bez njegova prisustva.

Trump je uzvratio nazivajući Zelenskog „diktatorom“, lažno tvrdeći da Ukrajinac ima samo 4% podrške te čak sugerirajući da je on izazvao rusku invaziju u veljači 2022. Zelenski mu je, pak, odgovorio optuživši čelnika slobodnog svijeta da živi u „prostoru dezinformacija“. Iako pogoršanje odnosa između Washingtona i Kijeva djeluje naglo, jedan izvor upoznat s raspravama u Bijeloj kući rekao je za američki The New York Post: „Meni to nije ništa novo. Čuo sam još prije nekoliko mjeseci da je vrijeme za izbore i novo vodstvo“, dodao je isti izvor, istaknuvši kako je javni sukob bio očekivan te da je osjećaj protiv Zelenskog široko rasprostranjen unutar Bijele kuće.

„Pravo pitanje je, je li mu itko rekao [Trumpu] da ga stvarno, stvarno voli?“ rekao je taj izvor o ukrajinskom predsjedniku. Drugi izvor blizak Trumpu složio se s tim mišljenjem, sugerirajući da bi „najbolji scenarij za [Zelenskog] i svijet bio da odmah ode u Francusku.“ Jedan dužnosnik Bijele kuće također je privatno priznao svoje negativno mišljenje o Zelenskom, rekavši za The New York Post da je „kao papa, nisam obožavatelj nekoga tko zabranjuje crkve“ — referirajući se na zakon koji je Zelenski donio u kolovozu, a kojim je zabranio vjerske organizacije povezane s Ruskom pravoslavnom crkvom, koja održava bliske odnose s Kremljom. Taj je dužnosnik dodao da je Republikanska stranka „velik šator kad je riječ o Ukrajini“ i nagovijestio da u Bijeloj kući postoje „ljudi koji imaju tradicionalan republikanski stav o Zelenskom“ — premda nije naveo nijedan konkretan primjer.

Nekadašnji zagovornici Ukrajine u Bijeloj kući, uključujući savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza, sada su stali uz Trumpa u kritiziranju Zelenskog, dok istovremeno izbjegavaju oštrije osude ruskog predsjednika Vladimira Putina. „Predsjednik Trump je očito vrlo frustriran s predsjednikom Zelenskim,“ rekao je Waltz u četvrtak na brifingu u Bijeloj kući, gdje je nagovijestio mogući usporeni prijenos oružja Ukrajini, nakon što je ukrajinski parlamentarac izjavio da je „isporuka oružja koje je trebalo biti prodano obustavljena.“ „Trumpova administracija očito ne voli Zelenskog i čini sve kako bi to svima dala do znanja,“ rekao je ukrajinski politički analitičar i aktivni vojnik, koji je želio ostati anoniman. „Nedavne izjave američkog predsjednika pokazuju da želi ukrajinske izbore što je prije moguće i zamjenu Zelenskog nekim tko je spremniji na pregovore. To bi mogao biti netko kome Trump i njegovi saveznici vjeruju – vojni vođa ili biznismen.“

Insajderi u Washingtonu kažu da ne postoji očit kandidat kojeg bi Trump preferirao ako bi se u Ukrajini održali izbori, iako su on i njegovi saveznici, uključujući šefa Tesle i SpaceX-a Elona Muska, ovog tjedna inzistirali da se izbori moraju održati. Predsjednički izbori u Ukrajini trebali su se održati prošle godine, ali su odgođeni zbog ratnog stanja koje je Zelenski proglasio 24. veljače 2022., kao odgovor na rusku invaziju. Prema ukrajinskom ustavu, izbori se ne mogu održavati tijekom ratnog stanja. Napetosti između Trumpa i Zelenskog sežu još u 2019., kada je tadašnji 45. američki predsjednik pozvao svog ukrajinskog kolegu da pokrene istragu o poslovima obitelji Biden s ukrajinskom plinskom kompanijom Burisma Holdings, koja je Hunteru Bidenu isplaćivala godišnju plaću od milijun dolara dok je njegov otac, Joe Biden, kao tadašnji potpredsjednik SAD-a, predvodio američku politiku prema Ukrajini.

Zelenski je odbio pokrenuti istragu, ali se vješto nosio s posljedicama objave transkripta razgovora u kojem je Trump iznio svoj zahtjev — inzistirajući da nije osjećao nikakav pritisak, dok su demokrati u Kongresu pokrenuli postupak opoziva Trumpa zbog navodne zlouporabe ovlasti. „Imali smo, mislim, dobar telefonski razgovor. Bio je normalan… nitko na mene nije vršio pritisak,“ rekao je Zelenski tijekom zajedničkog nastupa s Trumpom u New Yorku u rujnu 2019. Trump, koji je dva mjeseca kasnije opozvan, ali kasnije oslobođen optužbi u Senatu, više je puta zahvaljivao Zelenskom što je potvrdio njegovu tvrdnju da je to bio „savršeni telefonski razgovor.“

Nije jasno može li se njihov odnos obnoviti — dok potpredsjednik JD Vance upozorava Zelenskog da prestane „govoriti loše“ o Trumpu, a Musk ga kritizira zbog snimanja editorijala za Vogue, tvitajući: „On to radi dok djeca umiru u rovovima na bojišnici.“ Zelenski je u SAD-u dugo smatran herojem poput Churchilla zbog neočekivano snažnog otpora Putinovoj invaziji 2022., navodno odbivši ponudu tadašnjeg američkog predsjednika Joea Bidena za evakuaciju iz zemlje riječima: „Trebam streljivo, ne prijevoz.“ Znakovi napetosti počeli su rasti s Trumpovim povratkom na vlast. U siječnju je Donald Trump Jr. na društvenim mrežama otkrio da je Zelenski odbijen kada je tražio ulaznicu za inauguraciju njegova oca, kojoj su prisustvovali talijanska premijerka Giorgia Meloni i argentinski predsjednik Javier Milei, što je bio znak naklonosti nove administracije tim liderima.

„Najsmješnije je to što je tražio pozivnicu tri puta neslužbeno, i svaki put su ga odbili,“ napisao je Trump Jr. „Sad glumi da je sam odlučio ne doći… kakav čudak.“ Zelenski je također vulgarno omalovažavao druge konzervativne kritičare svoje vlade — ovog mjeseca je izjavio da bi bivši voditelj Fox Newsa Tucker Carlson, jedan od glavnih Trumpovih saveznika, trebao „prestati lizati“ Putinovu „stražnjicu.“ Trump je u srijedu navečer signalizirao mogući put naprijed dok je izražavao bijes zbog toga što je američki ministar financija Scott Bessent odbijen u Kijevu nakon što je predstavio plan za prirodne resurse. „Oživjet ću taj plan ili stvari neće biti baš ugodne za njega,“ rekao je Trump novinarima na Air Force Oneu.

