VIDEO Novinarka ruskom veleposlaniku rekla da Ukrajina nije započela rat, on se krenuo smijati pa znakovito odgovorio

Rat Rusija i Ukrajine postao je rat koji se tiče svih. Od veljače 2022. kada je počeo još nema dogovora o primirju iako se razgovori vode. Na dnevnoj bazi iznenade nas izjave pojedinih svjetskih lidera kao što je ona američkog predsjednika Donalda Trumpa da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski - diktator. Sada je pak sve iznenadio ruski veleposlanik u Velikoj Britaniji Andrej Kelin. On je imao intervju za BBC, a kada ga je novinarka Victoria Derbyshire pitala o ratu nasmijao se. Naime, ona je rekla da Zelenski nije započeo rat. - Ako imate problem s predsjednikom Zelenskim, zašto ubijate nevine Ukrajince? - pitala je, a on je odgovorio: - Predsjednik Zelenski je dobio potporu Ukrajinaca kao predsjednik mira. Rekao je da će uspostaviti mir s Rusijom vrlo brzo, onda je započeo rat, a sada vrlo ozbiljno vodi taj rat.

- On nije započeo rat - rekla je smireno Kelinu koji se počeo smijati.

- Zašto je to smiješno? - pitala ga je.

- Upravo sam objasnio kako je rat počeo, a Vi to govorite. Vi slušate, ali ne čujete - odgovorio joj je pa je na njeno protupitanje - Ako se slažemo sa svime što vi kažete, onda to znači da čujemo - odgovorio potvrdno.

"Ukraine started the war," lies Andrei Kelin, Russian ambassador in the UK and laughs. When @vicderbyshire says it's a lie and asks why he's laughing, Kelin says - you listen but do not hear.



Russians want history textbooks to be written by Russian propagandists. pic.twitter.com/4hYNIN0kT1