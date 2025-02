Ukrajina spremna za sporazum s Trumpom, Zelenski: Što su detalji bolje razrađeni, to je bolji rezultat

*Donald Trump rekao je da je Volodimir Zelenski 'diktator bez provedenih izbora'

*Zelenski: Ukrajina je spremna za snažan, učinkovit investicijski i sigurnosni sporazum s predsjednikom SAD-a

*Predsjednik američkog zastupničkog doma: 'Nema apetita' za financiranje Ukrajine

Tijek događaja:

6:30 - Kina jena sastanku skupine G20 u Južnoafričkoj Republici podržala nastojanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da postigne dogovor s Rusijom o okončanju rata u Ukrajini. Manje od mjesec dana nakon što je postao predsjednik, Trump je promijenio američku politiku prema tom ratu, prekinuvši kampanju izolacije Moskve telefonskim pozivom upućenim ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i razgovorima između visokih američkih i ruskih dužnosnika, ali bez Ukrajine. Trump je zatim u srijedu osudio Zelenskog kao "diktatora", što je izazvalo izjave potpore ukrajinskom predsjedniku od strane članica G20 kao što su Australija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Kina podržava sve napore koji vode miru (u Ukrajini), uključujući nedavni konsenzus postignut između SAD-a i Rusije. Kina je voljna nastaviti igrati konstruktivnu ulogu u političkom rješavanju krize", rekao je Wang Yi drugim ministrima vanjskih poslova G20 okupljenima u Johannesburgu, prema priopćenju njegova ministarstva. Wang nije ponovio stav koji je iznio na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji prošlog petka da bi svi dionici rusko-ukrajinskog sukoba trebali sudjelovati u svim mirovnim pregovorima.

Peking želi osigurati svoju uključenost u bilo koji dogovor koji Trump želi sklopiti s Kremljom, kako bi spriječio trenutno diplomatski izoliranu Rusiju da isklizne ispod njegova utjecaja i zato što mu veze s Rusijom omogućuju "pristup" k europskim dužnosnicima, koji su zabrinuti da bi mogli ostati isključeni iz bilo kakvih pregovora, kažu analitičari. "Otišavši ravno k Putinu, predsjednik Trump je izbrisao ono za što se Peking nadao da bi moglo biti ključni dio njegove početne poluge. Umjesto toga, Kina bi sada mogla usmjeriti pozornost na raspravu o kineskoj ulozi u eventualnoj obnovi i održavanju mira - nešto što bi Pekingu dalo znatno veći interes za europsku sigurnosnu arhitekturu", smatra Ruby Osman, stručnjakinja za Kinu na Institutu za globalne promjene Tonyja Blaira.

6:23 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da je Ukrajina spremna brzo raditi na postizanju snažnog sporazuma o ulaganjima i sigurnosti sa SAD-oma, ocijenivši da sastanak s američkim izaslanikom Keithom Kelloggom "vraća nadu" u uspjeh. "General Kellogg, sastanak koji vraća nadu. Potrebni su nam snažni sporazumi koji će stvarno funkcionirati. Dao sam upute da radimo brzo i na vrlo, vrlo ravnopravan način. Detalji sporazuma su važni. Što su detalji bolje razrađeni, to je bolji rezultat", kazao je Zelenskij u svom noćnom video obraćanju.

Sastanak s Kelloggom održan je dan nakon što su Zelenski i američki predsjednik Donald Trump razmijenili oštre riječi, i u vrijeme kad su započeli američko-ruski pregovori o okončanju trogodišnjeg rata u Ukrajini. Ukrajina nije pozvana na pregovore. Nakon sastanka s Kelloggom, Zelenski je na platformi društvenih medija X poručio da Ukrajina mora "osigurati da mir bude čvrst i trajan - tako da se Rusija nikada ne može vratiti s ratom". "Ukrajina je spremna za snažan, učinkovit investicijski i sigurnosni sporazum s predsjednikom SAD-a. Predložili smo najbrži i najkonstruktivniji način za postizanje rezultata. Naš tim je spreman raditi 24/7", naveo je.

Razgovori s Kelloggom uslijedili su nakon ukrajinskog odbijanja prvobitnog američkog prijedloga oko izvoza ukrajinskih rijetkih metala. U svojim komentarima na X, Zelenski je također rekao da je njegov razgovor s Kelloggom bio usredotočen na situaciju na bojnom polju, sigurnosna jamstva koja Ukrajina traži i povratak ratnih zarobljenika. "Važno je za nas - i za cijeli slobodni svijet - da se osjeti američka snaga", napisao je.

6:15 - Čelnik Zastupničkog doma američkog Kongresa Mike Johnson izjavio je da "nema apetita" za još jedan zakon o financiranju Ukrajine, samo dan nakon što je predsjednik Donald Trump nazvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog "diktatorom" i upozorio ga da mora brzo djelovati kako bi osigurao mir s Rusijom, u protivnom riskira gubitak svoje zemlje. "Nema apetita za to", izjavio je Johnson za Newsmaxu tijekom jedne konferencije konzervativaca kada je upitan - na zvižduke desničarske publike - predviđa li još jedan zakon o financiranju Ukrajine, ako do završetka rata prođe još nekoliko mjeseci. "Moramo (rat) privesti kraju. I mogu vam reći da naši europski saveznici također razumiju nužnost. Predugo se to (vuče)", rekao je Johnson.

Izjave republikanskog čelnika u donjem domu Kongresa uslijedile su u vrijeme sve veće neizvjesnosti oko budućnosti američke potpore Kijevu, nakon rata riječima između Trumpa i Zelenskog. Trump je izmijenio američku politiku u vezi rata u Ukrajini, okončao kampanju izolacije Rusije uputivši telefonski poziv Putinu, kao i uspostavom razgovora između visokih američkih i ruskih dužnosnika u Saudijskoj Arabiji koji nisu uključivali Zelenskog. Trump je u utorak ustvrdio da je Ukrajina kriva za rusku invaziju 2022. Zelenski je ustvrdio da Trump ponavlja ruske dezinformacije.

Johnsonove izjave odražavaju promijenjeno raspoloženje u američkom Kongresu, koji je odobrio 175 milijardi dolara pomoći Ukrajini od početka ruske invazije punog opsega, u vrijeme kada su demokrati imali većinu u Senatu i držali Bijelu kuću. Trumpovi republikanci sada kontroliraju Zastupnički dom, Senat i Bijelu kuću.

Prošlog travnja Johnson je razljutio mnoge svoje kolege republikance u Zastupničkom domu, dopustivši glasovanje o zakonu koji je uključivao 61 milijardu dolara za Ukrajinu, što je usvojeno uz veću podršku demokrata nego republikanaca. Napominjući da su i Rusija i Ukrajina pretrpjele teške gubitke, Johnson je u četvrtak kazao: "Moramo okončati sukob. Predsjednik Trump je potpuno u pravu. Vrijeme je da se završi, a on (Trump) je gruba sila, mislim, koja to može učiniti". Johnson je kazao da je Trumpu potreban prostor za posredovanje u okončanju rata u Ukrajini te da je "pritužba" Zelenskog da Ukrajina nije pozvana na sastanak u Saudijskoj Arabiji "deplasirana". "Mislim, ono što Trump pokušava učiniti je... postaviti uvjete za te stvarne pregovore, pregovore da se održe i mi mu moramo dopustiti da radi ono što radi", smatra Johnson.

