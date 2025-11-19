Naši Portali
MASLINARI ISTRE I DALMACIJE ZADOVOLJNI

Urod kod mnogih maslinara znatno podbacio, ali je u maslinama puno više ulja nego lani

storyeditor/2025-11-18/PXL_120425_1980__1_.jpg
Dino Stanin/PIXSELL
Autor
Jolanda Rak Šajn
19.11.2025.
u 17:34

Hrvatske procjene unazad nekoliko mjeseci govorile su kako nas čeka mršava jesen, s najviše 40% ulja u odnosu na prosječne godine, neko vrijeme je čak stala i prodaja lanjskih zaliha kako bi maslinari, u slučaju, najgoreg – i za sebe nešto sačuvali. Sad, kako se, bliži kraj berbe, sigurno je da je urod manji, ali su mnogi iznenađeni količinom ulja koju dobivaju u uljarama, s obzirom na to da se uz puno manje prinose nego lani iz bobica maslina dobiva i 40-50% više ulja

Trgovci s ekstra djevičanskim maslinovim uljima ovih dana 'akcijaju' i za 7,99 eura. Cijena litre najpoznatijih uvoznih brendova na našem tržištu poput talijanskog Moninija u zadnja je dva tjedna pala i 5-6 eura, nakon što je postalo jasno kako ni domaćeg ulja neće manjkati, a nešto lošiju berbu u Španjolskoj (procjene su za oko 3% ove sezone, ali i 19% više od šestogodišnjeg prosjeka), nadoknadit će portugalska, tuniska ili talijanska ulja. Samo u Italiji očekuje se rast proizvodnje za oko 30%, u južnim regijama poput Apulije i Kalabrije i do 40%, uz potporu pravovremenih ljetnih kiša koje su ublažile učinke proljetne suše.

Ključne riječi
poljopriveda Polača maslinovo ulje maslinari

