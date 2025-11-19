Urod kod mnogih maslinara znatno podbacio, ali je u maslinama puno više ulja nego lani

Trgovci s ekstra djevičanskim maslinovim uljima ovih dana 'akcijaju' i za 7,99 eura. Cijena litre najpoznatijih uvoznih brendova na našem tržištu poput talijanskog Moninija u zadnja je dva tjedna pala i 5-6 eura, nakon što je postalo jasno kako ni domaćeg ulja neće manjkati, a nešto lošiju berbu u Španjolskoj (procjene su za oko 3% ove sezone, ali i 19% više od šestogodišnjeg prosjeka), nadoknadit će portugalska, tuniska ili talijanska ulja. Samo u Italiji očekuje se rast proizvodnje za oko 30%, u južnim regijama poput Apulije i Kalabrije i do 40%, uz potporu pravovremenih ljetnih kiša koje su ublažile učinke proljetne suše.