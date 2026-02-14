Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEVIDLJIVA STVARNOST

Grad kontrasta: Glamur New Yorka, ledena zima i invazija štakora ispod površine

Foto: Večernji.hr
1/6
VL
Autor
Sanja Bogović
14.02.2026.
u 10:48

Podzemna željeznica, s više od tisuću kilometara tunela, idealno je stanište: stabilna temperatura, vlaga i stalni izvori hrane. Svaki dan ondje završi desetci tona otpada, a upravo su ostaci hrane na tračnicama glavni razlog zašto se štakori ondje masovno okupljaju.

Kad pomislite na New York, vjerojatno vam se pred očima pojavi prepoznatljiva panorama nebodera, svjetla koja se nikad ne gase i filmske scene života punog glamura. To je grad kakav gledamo u popularnoj kulturi — od šetnji Carrie Bradshaw i njezinih prijateljica kroz Manhattan u seriji Sex and the City, do romantičnih zimskih prizora iz filmova poput Home Alone 2, gdje snijeg prekriva Central Park, a grad djeluje gotovo čarobno.

Na površini, New York i ovih zimskih dana zadržava upravo tu sliku. Svjetla Broadwaya, luksuzni izlozi Fifth Avenue i restorani s Michelinovim zvjezdicama i dalje stvaraju dojam grada glamura, bogatstva i neprekidne energije. No samo nekoliko metara ispod tog sjaja postoji paralelni svijet — hladan, mračan i prepun štakora. Ekstremna zima dodatno je razotkrila tu oštru suprotnost. Dok su se Newyorčani sklanjali u grijane stanove i uredske tornjeve, milijuni glodavaca učinili su isto — povukli su se u podzemnu infrastrukturu grada, osobito u sustav podzemne željeznice.

Podzemna željeznica, s više od tisuću kilometara tunela, idealno je stanište: stabilna temperatura, vlaga i stalni izvori hrane. Svaki dan ondje završi desetci tona otpada, a upravo su ostaci hrane na tračnicama glavni razlog zašto se štakori ondje masovno okupljaju. Stručnjaci navode da su njujorški štakori među najvećima u urbanom svijetu. Odrasli primjerci mogu narasti do oko 45 centimetara duljine zajedno s repom, a težiti više od pola kilograma. U podzemnoj željeznici često se viđaju posebno veliki primjerci koji zbog obilja hrane i stabilnih uvjeta dosežu gotovo veličinu male mačke.

Putnici redovito prijavljuju prizore u kojima štakori bez straha trče između tračnica, skaču na platforme ili prolaze tik uz noge ljudi koji čekaju vlak. Takve scene sve su češće tema medijskih izvještaja i društvenih mreža, a mnogi ih opisuju kao “nevidljivu stvarnost” života u metropoli.

Ironično, i filmska industrija često je prikazivala tu tamniju stranu grada. U akcijskom filmu The Taking of Pelham 123 napeti prizori odvijaju se upravo u podzemnoj željeznici, dok u brojnim kriminalističkim serijama podzemlje New Yorka simbolizira skriveni, sirovi sloj urbanog života — potpuni kontrast glamuru koji se vidi na površini. Procjenjuje se da u New Yorku živi oko tri milijuna štakora, a broj prijava o njihovoj prisutnosti posljednjih desetljeća raste.

Klimatske promjene dodatno utječu na situaciju: toplije zime povećavaju stopu preživljavanja populacije, dok ekstremni hladni valovi, poput ovogodišnjeg, privremeno mijenjaju njihovo ponašanje i guraju ih bliže ljudskim prostorima. Miševi su pritom još osjetljiviji na niske temperature. U urbanim sredinama često nemaju dovoljno duboka skloništa, pa tijekom zimskih mjeseci ulaze u zgrade i stanove kroz najmanje pukotine tražeći toplinu.

Stručnjaci ističu da ekstremne zime u velikim gradovima općenito najviše pogađaju najranjivije dijelove urbanog ekosustava — uključujući životinje koje ovise o ljudskoj infrastrukturi, ali i ljude bez stabilnog smještaja. Ta stvarnost dodatno naglašava kontraste koji definiraju New York. Grad nevjerojatnog bogatstva i glamura istodobno je i grad goleme infrastrukture, velikih količina otpada i složenih socijalnih izazova. Dok snijeg prekriva ulice Manhattana, a izlozi blistaju, u podzemlju se vodi drugačija borba — borba za toplinu, hranu i prostor. Upravo u toj nevidljivoj paraleli između sjaja i svakodnevice skriva se jedna od najupečatljivijih priča suvremenog New Yorka.
Ključne riječi
štakori New York

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!