Rani diplomatski most: Plenković se susreo s glavnim mađarskim oporbenim kandidatom

Predsjednik Vlade Andrej Plenković susreo se na marginama Münchenske sigurnosne konferencije s glavnim mađarskim oporbenim kandidatom i izazivačem Viktora Orbána na tamošnjim parlamentarnim izborima koji će se održati u travnju, Péterom Magyarom. Taj sastanak se u ovom trenutku može čitati ako rani diplomatski most prema mogućoj post-orbánovskoj konfiguraciji vlasti u Budimpešti te kao prvi korak otvaranja hrvatsko-mađarskih odnosa, koji ne teku uvijek glatko, posebno u energetskom smislu, u novom tonu.

Kako je rekao Plenković, razgovarali su o bilateralnim odnosima Hrvatske i Mađarske, predstojećim izborima u Mađarskoj te o globalnim sigurnosnim izazovima, osobito o važnosti postizanja održivog mira u Ukrajini. Hrvatski premijer je poručio da Hrvatska želi s Mađarskom graditi dobrosusjedske odnose te rješavati otvorena pitanja, naglasivši važnost stabilnosti i suradnje unutar Europske unije i NATO-a.

Péter Magyar postao je prvi političar u više od desetljeća koji realno može ugroziti dominaciju premijera Viktora Orbána. Za razliku od Orbána, zagovara manje konfrontacije s Bruxellesom i usklađenost s europskom politikom prema Ukrajini, bez retorike blokada. Njegova stranka, TISZA, konsolidirala je velik dio opozicijskog biračkog tijela. Magyar nije izrastao iz tradicionalne liberalne ili lijeve opozicije. Po struci je pravnik, godinama je djelovao unutar državnog i poludržavnog sustava te poznaje mehanizme vlasti iznutra. Upravo mu ta biografija daje političku specifičnost: Orbánu ne suprotstavlja ideološki alternativni projekt, nego drugačiji koncept upravljanja državom.

Njegova kampanja usmjerena je na koncentraciju moći, klijentelističke mreže i kontrolu javnog novca. U prvi plan stavlja jačanje institucionalne ravnoteže, transparentnost i predvidljivost pravnog okvira, tvrdeći da je dugotrajna centralizacija vlasti oslabila mehanizme kontrole. U europskom kontekstu poručuje da Mađarska treba stabilne odnose s EU-om i učinkovito korištenje europskih fondova, umjesto stalnih političkih sukoba. Ne dovodi u pitanje članstvo u Uniji niti koristi veto kao instrument unutarnjopolitičke mobilizacije. U odnosu na rat u Ukrajini podupire teritorijalni integritet Kijeva i usklađenost s euroatlantskim odlukama, ali pritom naglašava zaštitu mađarskih sigurnosnih i ekonomskih interesa. Time se distancira od Orbánove politike balansiranja i čestih blokada europskih paketa pomoći, ali bez preuzimanja maksimalističke ratne retorike.