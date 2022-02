Urbanistički plan nije postojao, glavnu riječ imala je mafija, a sada ovim Talijanima ruše kuće jer nemaju dozvolu

Iz ptičje perspektive Casal di Principe izgleda kao sasvim običan grad, ali ne i za Fabija Stabilea, posebno kada dođe u kvart gdje je nekada živio. U svom nekadašnjem domu živio je s roditeljima, braćom, sestrama i njihovih četvero djece, a onda su po nalogu Državnog odvjetništva stigli bageri.

- Država nam je 2. rujna uništila život. Jedan brat sa svojih četvero djece živi u socijalnom stanu njegove punice i punca, koji su nedavno preminuli. Drugi je iznajmio jedan stan, a ja s roditeljima sada živim kod naše bake - ispričao je Fabio Stabile za DW.

Razlog za rušenje je što je njegov otac prije 20 godina sagradio kuću, ali bez dozvole. U gradu u kojem tek od 2006. godine postoji službeni urbanistički plan, to je bilo pravilo.

Čak i u gradskoj vijećnici, Camorra je vodila glavnu riječ sve dok 2014. godine antimafijaški aktivist Renato Natale nije postao gradonačelnik.

- Ljudi koji su htjeli graditi kuću nisu se mogli pozvati na zakonske regulative, mogli su se samo obratiti Camorri, a mafija bi rekla - gradi. Jer što se lijevalo više betona, što su zidovi bivali viši, i Camorra je više zarađivala. Mafija je kontrolirala kompletnu građevinsku branšu - objašnjava Renato Natale.

Državno odvjetništvo je naredilo da se samo u Casale di Principeu sruši 1300 stambenih zgrada, a u čitavoj regiji Kampaniji više od 200 000. To je socijalna bomba jer bi tako tisuće ljudi mogle završiti na ulici.

U udruzi "Casa mia" (Moja kuća) bore se protiv toga. Već mjesecima organiziraju prosvjedne akcije. Udruga broji više od 3000 članova.

- Zašto ne ruše kuće koje su gradili špekulanti ili one koje pripadaju Camorri? Ruše samo kuće običnih ljudi. Država bi se treba stidjeti - poručuju aktivisti.

I gradonačelnik je na strani aktivista. Da bi se porušile sve sagrađene kuće, Grad bi morao potrošiti 35 milijuna eura, a nema taj novac.

Umjesto da ih ruše, trebali bi ih staviti na raspolaganje kao socijalne stanove. Tako bi mogli pomoći svima kojima je potreban krov nad glavom. Tako općina ne bi samo uštedjela novac za rušenje, već bi nešto i zaradila.

No, moglo bi do toga proći puno vremena. Do tada će bageri rušiti ilegalno sagrađene domove.