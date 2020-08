Upozorenje za putovanje u Hrvatsku izazvalo gnjev na austrijskoj televiziji ORF

Kako pišu austrijski mediji upozorenje o (ne)putovanju u Hrvatsku zbog opasnosti od zaraze koronavirusom, koje je danas u ponoć stupilo na snagu, izazvalo je ogroman gnjev i ljutnju zaposlenika austrijskog radija i televizije ORF. Razlog je nalog šefa sigurnosti ORF-a Piusa Strobla da svi oni koji su bili na odmoru u Hrvatskoj i vratili su se u Austriju ne smiju doći na posao nego moraju raditi od kuće tj. iz Home Officea.

Od početka pandemije šef sigurnosti Strobl je od ORF-a napravio za koronavirus neprobojnu utvrdu i uveo strogi anti-korona režim, pa su voditelji, urednici i svo tehničko i drugo osoblje stalno bili podvrgnuti mjerenju tjelesne temperature i radu u posebno izoliranim zonama, a sve uz podršku glavnog direktora ORF-a Alexandera Wrabeza.

O stupnju sigurnosne strogoće slikovito govori i podatak da je urednik kulture u pokrajinskom studiju ORF-a u Vorarlbergu ušao u studio u tzv. „zatvorenoj zoni“ da nešto uzme, a nije se prethodno prijavio i najavio, zbog čega je bez puno priče otpušten.

Mediji navode kako je sada upozorenje Ministarstva vanjskih poslova Austrije o (ne)putovanju u Hrvatsku izazvalo dodatni alarm na ORF-u. Sigurnjak Strobl, naime, odmah je poslao obavijest svim djelatnicima radija i televizije da oni koji su bili u Hrvatskoj a nemaju negativan PCR test na koronavirus, moraju pet dana ostati kod kuće u svom Home Office. I to unatoč tome što ORF nema nikakve ugovorne ni druge regulative o radu od kuće. Na tu činjenicu, kako piše bečki „Kurier“ odamh su Strobla podsjetili sindikalni zaštitnici. Rezultat je bilo ublažavanje upute uz obrazloženje da onaj tko nema uvjete za rad od kuće smije doći na posao, ali u poseban „izolacijski prostor“. To je još više razbjesnilo djelatnike ORF-a i njihove zaštitnike koji su Strobla tražili da definira što to znači i kako izgleda „izolacijski prostor“?

Isti upit šefu sigurnosti ORF-a poslali su i novinari bečkog „Kuriera“, s namjerom da priteknu u pomoć svojim kolegama novinarima na nacionalnom radiju i televiziji.

Odgovor je glasio: „Svakome tko nije na vrijeme se uspio vratiti kući, nudi ORF dobrovoljni Home Office u trajanju od najviše pet dana do dobivanja negativnog COVID-19 testa“. A što se tiče pojašnjenja kako izgleda „izolacijski prostor“ ORF je odgovorio „Kurieru“:

„Do završetka testiranja odnosno dobivanja rezultata na raspolaganje se dotičnima stavljaju posebno odvojena radna mjesta“. Uz napomenu da trenutačno i tako već oko 50 posto zaposlenika ORF-a radi od kuće.

Iz svega iznesenog vidljivo je ne samo da je Hrvatska očito omiljena turistička destinacija za odmor i austrijskih novinara nego da je upozorenje austrijske vlade o (ne)putovanju u našu zemlju zbog opasnosti od zaraze koronavirusom uzdrmalo ne samo turističku Hrvatsku nego i brojne društvene strukture u Austriji.