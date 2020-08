Povratnici iz Hrvatske u Beču satima čekali na besplatno testiranje, više od 350 završilo u karanteni

Ni Austrija više nije ono što je nekad bila. To potvrđuje ne samo pomalo izblijedila austrijska ljubav prema susjedima i onima koje je do sad smatrala susjedima bez obzira što nemaju zajedničku granicu nego i duge kolone povratnika s odmora u Hrvatskoj koji su nakon napornog puta satima čekati u subotu i nedjelju u Beču na besplatno testiranje na koronavirus.

Testiranje je ponudilo Ministarstvo zdravlja Austrije u subotu kako bi što je moguće prije locirali, identificirali i izolirali zaražene, kako se Covid-19 ne bi dalje širio Austrijom. Tako je barem najavljeno, a što sve iza toga krije, vidjet će se naknadno.

Bilo, kako bilo, ispred bečkog nogometnog Ernst Happel stadiona s tim je ciljem postavljeno „drive in“ stanica za testiranje pred kojom se je u nedjelju satima čekalo u kilometarskim kolonama da se dođe na red za besplatno testiranje, koje inače stoji 120 eura.

Više od tri sata bilo je vrijeme čekanja, pa su mnogi koji su došli autima nakon sat ili dva odustajali od ove u Austriji do sada neviđene ponude. A ponuda Ministarstva zdravlja odnosi se na sve one koji su se s odmora iz Hrvatske vratili u Austriju između 7. i 16. kolovoza. Kako je nastala ogromna gužva, bečke zdravstvene vlasti su povećale broj kućica u kojima se je testiralo, kao i osoblja za 50 posto. Testiralo se je putem grgljanja određene tekućine, koja je nakon toga završila u epruveti kao uzorak, a ne uzimanjem brisa iz nosa i grla, što je do sada bilo uobičajeno. Mislilo se je da će se tako dobiti na vremenu, no pokazalo se je krivom procjenom, jer uzimanje podataka, ispljuvka i ostalog predugo je trajalo.

Testiranje je bilo isključivo namijenjeno osobama koje su u bile u Hrvatskoj između 7. i 16. kolovoza u ponoć, no kako su naknadno rekli testirani, nitko ih uopće nije pitao da li su bili u Hrvatskoj, nego samo da li su prijavljeni u Beči i imaju li austrijsko osiguranje. Dakle, i tu će biti svakakvih rezultata, a sve će opet biti kriva Hrvatska.

Svi povratnici iz Hrvatske do 16. kolovoza u ponoć i dalje se mogu besplatno testirati u navedenom centru u Beču, od 6 sati ujutro do kasno navečer i tako sve do 21. kolovoza, kako barem sada stvari stoje, a mogu biti testirati i kod kuće, ako se prethodno prijave na telefon 1450, što je svakako preporučeno osobama koje sumnjaju ili već imaju simptome zaraze.

Austrijski mediji u ponedjeljak opširno izvještavaju o povratnicima s godišnjeg odmora u Hrvatskoj i nastalom kaosu i gužvama svih vrsta proteklog vikenda. Gotovo svi su također izvijestili kako oko 350 povratnika iz Hrvatske zbog višekilometarskih kolona i višesatnog čekanja na hrvatsko-slovenskoj, a potom i na slovensko-austrijskoj granici nije uspjelo na vrijeme tj. do nedjelje u 23 sata i 59 minuta prijeći u Austriju na graničnom prijelazu Šentilj / Spielfeld gdje se je u kolonama čekalo više od 3,5 sati pa su završili u karanteni. Jer prema novim propisima i upozorenju o (ne)putovanju u Hrvatsku koje je stupilo na snagu u ponoć 17. kolovoza putnici iz Hrvatske za ulazak u Austriju moraju pokazati negativan PCR korona test ne stariji od 72 sata ili u roku 48 sati napraviti o svom trošku korona test, a njegov rezultat čekati u obveznoj kućnoj samoizolaciji.