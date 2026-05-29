ŠTRAJK GLAĐU

Privatni zatvor pod opsadom: 'Nismo kriminalci. Plaćamo poreze. Očevi smo. Majke'

Antonio Mandir
29.05.2026.
u 22:05

Trumpova deportacijska politika izazvala novi val sukoba na ulicama New Jerseya, privatni zatvor pod opsadom, stotine migranata štrajkaju glađu zbog uvjeta života

Prosvjedi protiv imigracijskih racija ispred pritvorskog centra u New Jerseyu, u kojem pritvorenici već danima štrajkaju glađu i odbijaju raditi, ponovno su eskalirali u nasilje. Savezni agenti Imigracijske i carinske službe (ICE) koristili su sprejeve za samoobranu, elektrošokere i kemijska sredstva protiv prosvjednika okupljenih ispred zatvora Delaney Hall. Centar u Newarku vodi privatna zatvorska kompanija Geo Group, jedna od najvećih u SAD-u. Prema aktivistima i pritvorenicima, oko 400 ljudi sudjeluje u štrajku, tražeći bolju hranu, ventilaciju, medicinsku skrb i ubrzanje svojih imigracijskih postupaka. "Zatvoreni smo i štrajkamo glađu tražeći pravo na pošten postupak i bolje uvjete", rekao je jedan od pritvorenika za Guardian. "Nismo kriminalci. Mi smo ljudi s čistim dosjeima. Plaćamo poreze. Očevi smo. Majke. Supružnici američkih građana."

New Jersey Trump SAD Imigracijska i carinska služba ICE

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

