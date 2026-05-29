Prosvjedi protiv imigracijskih racija ispred pritvorskog centra u New Jerseyu, u kojem pritvorenici već danima štrajkaju glađu i odbijaju raditi, ponovno su eskalirali u nasilje. Savezni agenti Imigracijske i carinske službe (ICE) koristili su sprejeve za samoobranu, elektrošokere i kemijska sredstva protiv prosvjednika okupljenih ispred zatvora Delaney Hall. Centar u Newarku vodi privatna zatvorska kompanija Geo Group, jedna od najvećih u SAD-u. Prema aktivistima i pritvorenicima, oko 400 ljudi sudjeluje u štrajku, tražeći bolju hranu, ventilaciju, medicinsku skrb i ubrzanje svojih imigracijskih postupaka. "Zatvoreni smo i štrajkamo glađu tražeći pravo na pošten postupak i bolje uvjete", rekao je jedan od pritvorenika za Guardian. "Nismo kriminalci. Mi smo ljudi s čistim dosjeima. Plaćamo poreze. Očevi smo. Majke. Supružnici američkih građana."
Privatni zatvor pod opsadom: 'Nismo kriminalci. Plaćamo poreze. Očevi smo. Majke'
