Zemlja na rubu: Ostalo nam je još 89 sekundi do sudnjeg dana. Evo što to znači

Panel međunarodnih znanstvenika pomaknuo je svoj simbolični "Sat sudnjeg dana" bliže ponoći nego ikada prije, navodeći ruske nuklearne prijetnje tijekom invazije na Ukrajinu, napetosti u drugim svjetskim žarištima, vojnu primjenu umjetne inteligencije i klimatsku krizu kao čimbenike koji povećavaju rizik od globalne katastrofe. Bulletin of the Atomic Scientists postavio je sat na 89 sekundi do ponoći – teoretske točke uništenja. To je sekundu bliže nego prošle godine. Ovu simboličnu mjeru osmislila je neprofitna organizacija iz Chicaga 1947. godine tijekom hladnoratovskih napetosti nakon Drugog svjetskog rata kako bi upozorila javnost koliko je čovječanstvo blizu vlastitog uništenja.

-Čimbenici koji su oblikovali ovogodišnju odluku – nuklearni rizik, klimatske promjene, potencijalna zlouporaba napredaka u biološkim znanostima i raznih drugih novih tehnologija poput umjetne inteligencije – nisu novi u 2024. godini. No, vidimo nedovoljan napredak u rješavanju ključnih izazova, a u mnogim slučajevima situacija postaje sve negativnija i zabrinjavajuća- izjavio je Daniel Holz, predsjednik Znanstvenog i sigurnosnog odbora Bulletina, a prenosi Guardian. Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine pokrenula je najkrvaviji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata.

-Rat u Ukrajini i dalje predstavlja veliki izvor nuklearnog rizika. Sukob bi se mogao eskalirati do upotrebe nuklearnog oružja u bilo kojem trenutku zbog nepromišljene odluke, nesreće ili pogrešne procjene- rekao je Holz.

U studenom je ruski predsjednik Vladimir Putin snizio prag za nuklearni napad, proširujući uvjete pod kojima bi Rusija mogla koristiti nuklearno oružje. Kremlj je to predstavio kao upozorenje Zapadu, koji je nastavio slati vojnu pomoć Ukrajini. Ruska nova nuklearna doktrina postavila je okvir za situacije u kojima bi Putin mogao narediti napad najvećim nuklearnim arsenalom na svijetu.

U listopadu je Rusija izjavila da neće pregovarati o novom ugovoru sa Sjedinjenim Državama za zamjenu New Strategic Arms Reduction Treaty-a (Novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja), koji istječe 2026. godine. Moskva smatra da bi sporazum trebao biti proširen i uključiti druge zemlje.

Srednji istok također je izvor nestabilnosti, s ratom između Izraela i Gaze te regionalnim napetostima u koje su uključene zemlje poput Irana. Nuklearno naoružana Kina povećala je vojni pritisak na Tajvan, šaljući ratne brodove i avione u vode i zračni prostor oko otoka koji Peking smatra svojim teritorijem. Sjeverna Koreja, koja također posjeduje nuklearno oružje, nastavlja s testiranjem različitih balističkih projektila.

-Pomno pratimo situaciju i nadamo se da će primirje u Gazi opstati. Napetosti na Bliskom istoku, uključujući Iran, i dalje su opasno nestabilne. Tu su i druga potencijalna krizna žarišta diljem svijeta, uključujući Tajvan i Sjevernu Koreju. Bilo koje od njih moglo bi prerasti u sukob s nuklearnim silama, s nepredvidivim i potencijalno katastrofalnim posljedicama- istaknuo je Holtz.

Prema znanstvenicima Svjetske meteorološke organizacije UN-a, prošla godina bila je najtoplija u zabilježenoj povijesti. Posljednjih deset godina također su bile deset najtoplijih godina otkako postoje mjerenja. Iako vidimo impresivan rast energije dobivene iz vjetra i sunca, svijet i dalje zaostaje za onim što je potrebno kako bi se spriječili najgori učinci klimatskih promjena, zaključio je Holz.