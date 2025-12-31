U siječnju 2025. požari su poharali Los Angeles, u veljači je Trump započeo trgovinski rat, a u ožujku je pak obustavio pomoć Ukrajini. U travnju je Putin prekršio primirje, a potom se dogodio sukob Indije i Pakistana. U lipnju je Izrael napao Iran. Nedavno je počinjen masakr u Sudanu, pokolj u Australiji, izbio je rat između Tajlanda i Kambodže. U Hrvatskoj inflacija, podjele, femicidi. Izgorio je i Vjesnik. I tako dalje i tako dalje… Većina pregleda 2025. opisuje kao godinu “obilježenu nestabilnostima i nesigurnostima i na globalnoj i na lokalnoj razini”. I zaista, ako se gledaju glavni naslovi koji su je obilježili, drukčiji se dojam i ne može steći.